https://ria.ru/20250424/minoborony-2013090361.html

ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников

ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.04.2025

ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников

Вооруженные силы за ночь сбили 87 дронов ВСУ над восемью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:17:00+03:00

2025-04-24T07:17:00+03:00

2025-04-24T09:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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россия

республика крым

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 87 дронов ВСУ над восемью регионами России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, республика крым, курская область