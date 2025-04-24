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ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.04.2025
ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 87 дронов ВСУ над восемью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:17:00+03:00
2025-04-24T07:17:00+03:00
2025-04-24T09:01:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 87 дронов ВСУ над восемью регионами России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, республика крым, курская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Республика Крым, Курская область
ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА над Россией