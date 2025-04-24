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ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 24.04.2025 (обновлено: 09:01 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/minoborony-2013090361.html
ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.04.2025
ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 87 дронов ВСУ над восемью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:17:00+03:00
2025-04-24T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
республика крым
курская область
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 87 дронов ВСУ над восемью регионами России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, республика крым, курская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Республика Крым, Курская область
ПВО ночью сбила 87 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА над Россией

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота российских сил ПВО
Работа российских сил ПВО - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 87 дронов ВСУ над восемью регионами России, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Военные ликвидировали:
  • 45 БПЛА — над территорией Крыма;
  • по десять — над Белгородской и Курской областями;
  • восемь дронов — над Воронежской областью;
  • по четыре — над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями;
  • два беспилотника — над Московским регионом.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияРеспублика КрымКурская область
 
 
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