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Расчет БПЛА уничтожил пункт управления дронами ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 24.04.2025
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05:03 24.04.2025 (обновлено: 05:04 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/minoborony-2013084464.html
Расчет БПЛА уничтожил пункт управления дронами ВСУ под Красным Лиманом
Расчет БПЛА уничтожил пункт управления дронами ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 24.04.2025
Расчет БПЛА уничтожил пункт управления дронами ВСУ под Красным Лиманом
Расчет БПЛА "Куб" артиллерийского соединения группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления дронами ВСУ на Краснолиманском участке фронта, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:03:00+03:00
2025-04-24T05:04:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Куб" артиллерийского соединения группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления дронами ВСУ на Краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата "Куб" артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в результате воздушной разведки были выявлены замаскированные позиции и скопление пехоты ВСУ. "После завершения всех подготовительных процедур был произведен пуск ударного дрона в направлении объекта противника. Преодолев эшелонированное поле РЭБ и пункты воздушного наблюдения националистов был нанесен точный удар по цели", - добавили в министерстве. Ударный БПЛА "Куб" обладает способностью к длительному барражированию в заданном районе с целью обнаружения противника. После идентификации цели беспилотник атакует ее с выполнением вертикального пикирования. Данная тактика применения позволяет эффективно поражать легкобронированную технику, живую силу и артиллерийские орудия противника, в том числе западного производства.
https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084161.html
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Расчет БПЛА уничтожил пункт управления дронами ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны: БПЛА уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Куб" артиллерийского соединения группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления дронами ВСУ на Краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата "Куб" артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в результате воздушной разведки были выявлены замаскированные позиции и скопление пехоты ВСУ. "После завершения всех подготовительных процедур был произведен пуск ударного дрона в направлении объекта противника. Преодолев эшелонированное поле РЭБ и пункты воздушного наблюдения националистов был нанесен точный удар по цели", - добавили в министерстве.
Ударный БПЛА "Куб" обладает способностью к длительному барражированию в заданном районе с целью обнаружения противника. После идентификации цели беспилотник атакует ее с выполнением вертикального пикирования. Данная тактика применения позволяет эффективно поражать легкобронированную технику, живую силу и артиллерийские орудия противника, в том числе западного производства.
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