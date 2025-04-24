Медведев призвал российских юристов публично критиковать решения МУС
Медведев призвал российских юристов публично критиковать решения МУС по СВО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Международного уголовного суда в Гааге
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал российских юристов публично критиковать решения Международного уголовного суда, на всех возможных площадках отстаивать позиции России, в том числе касающиеся спецоперации на Украине.
"Отечественным юристам необходимо на всех возможных площадках аргументированно и подробно выступать с профессиональной критикой решений МУС. Представлять международно-правовую позицию России в отношении СВО, украинского конфликта и других злободневных проблем мировому юридическому сообществу, СМИ и гражданам различных государств. Убедительно разъяснять спорные вопросы, делать это активно и постоянно. Подтверждать нашу приверженность Уставу ООН и прежде всего принципам суверенного равенства государств, невмешательства в дела, входящие в их внутреннюю компетенцию. Добиваться, чтобы конкретные должностные лица Гаагского уголовного суда, которые нарушают эти принципы, несли ответственность в соответствии с международным и российским национальным правом", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале "Правоведение" СПбГУ.
Он отметил, что "даже на беспочвенные обвинения ответ должен быть исчерпывающим", и указал, что защиту Россией Донбасса, который не признал государственный переворот и подвергся нападению со стороны незаконной с 2014 года киевской власти, "нельзя юридически квалифицировать как "агрессию".