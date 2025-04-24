https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091987.html

Медведев призвал российских юристов публично критиковать решения МУС

Медведев призвал российских юристов публично критиковать решения МУС - РИА Новости, 24.04.2025

Медведев призвал российских юристов публично критиковать решения МУС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал российских юристов публично критиковать решения Международного уголовного суда, на всех возможных площадках... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:41:00+03:00

2025-04-24T07:41:00+03:00

2025-04-24T07:41:00+03:00

россия

украина

донбасс

дмитрий медведев

международный уголовный суд

оон

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал российских юристов публично критиковать решения Международного уголовного суда, на всех возможных площадках отстаивать позиции России, в том числе касающиеся спецоперации на Украине. "Отечественным юристам необходимо на всех возможных площадках аргументированно и подробно выступать с профессиональной критикой решений МУС. Представлять международно-правовую позицию России в отношении СВО, украинского конфликта и других злободневных проблем мировому юридическому сообществу, СМИ и гражданам различных государств. Убедительно разъяснять спорные вопросы, делать это активно и постоянно. Подтверждать нашу приверженность Уставу ООН и прежде всего принципам суверенного равенства государств, невмешательства в дела, входящие в их внутреннюю компетенцию. Добиваться, чтобы конкретные должностные лица Гаагского уголовного суда, которые нарушают эти принципы, несли ответственность в соответствии с международным и российским национальным правом", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале "Правоведение" СПбГУ. Он отметил, что "даже на беспочвенные обвинения ответ должен быть исчерпывающим", и указал, что защиту Россией Донбасса, который не признал государственный переворот и подвергся нападению со стороны незаконной с 2014 года киевской власти, "нельзя юридически квалифицировать как "агрессию".

https://ria.ru/20250315/gaaga-2005110252.html

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россия, украина, донбасс, дмитрий медведев, международный уголовный суд, оон, санкт-петербургский государственный университет