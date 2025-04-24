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Медведев предложил преследовать судей Международного уголовного суда - РИА Новости, 24.04.2025
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07:36 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091542.html
Медведев предложил преследовать судей Международного уголовного суда
Медведев предложил преследовать судей Международного уголовного суда - РИА Новости, 24.04.2025
Медведев предложил преследовать судей Международного уголовного суда
Судьи и прокуроры Международного уголовного суда, принявшие противоправные решения, могут и должны преследоваться по российским уголовным законам, считает... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:36:00+03:00
2025-04-24T07:36:00+03:00
россия
дмитрий медведев
международный уголовный суд
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Судьи и прокуроры Международного уголовного суда, принявшие противоправные решения, могут и должны преследоваться по российским уголовным законам, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Принявшие противоправные решения судьи, прокуроры и прочие должностные лица могут и должны преследоваться за преступления, предусмотренные российским уголовным правом", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале "Правоведение" СПбГУ.
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091324.html
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россия, дмитрий медведев, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет
Россия, Дмитрий Медведев, Международный уголовный суд, Санкт-Петербургский государственный университет
Медведев предложил преследовать судей Международного уголовного суда

Медведев: судьи и прокуроры МСУ могут преследоваться по российским законам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Судьи и прокуроры Международного уголовного суда, принявшие противоправные решения, могут и должны преследоваться по российским уголовным законам, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Принявшие противоправные решения судьи, прокуроры и прочие должностные лица могут и должны преследоваться за преступления, предусмотренные российским уголовным правом", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале "Правоведение" СПбГУ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Медведев заявил, что Запад идет ва-банк, теряя позиции в мире
07:34
 
РоссияДмитрий МедведевМеждународный уголовный судСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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