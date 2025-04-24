https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091542.html

Медведев предложил преследовать судей Международного уголовного суда

Медведев предложил преследовать судей Международного уголовного суда - РИА Новости, 24.04.2025

Медведев предложил преследовать судей Международного уголовного суда

Судьи и прокуроры Международного уголовного суда, принявшие противоправные решения, могут и должны преследоваться по российским уголовным законам, считает... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:36:00+03:00

2025-04-24T07:36:00+03:00

2025-04-24T07:36:00+03:00

россия

дмитрий медведев

международный уголовный суд

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Судьи и прокуроры Международного уголовного суда, принявшие противоправные решения, могут и должны преследоваться по российским уголовным законам, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Принявшие противоправные решения судьи, прокуроры и прочие должностные лица могут и должны преследоваться за преступления, предусмотренные российским уголовным правом", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале "Правоведение" СПбГУ.

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091324.html

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россия, дмитрий медведев, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет