https://ria.ru/20250424/medvedev-2013091324.html

Медведев заявил, что Запад идет ва-банк, теряя позиции в мире

Медведев заявил, что Запад идет ва-банк, теряя позиции в мире - РИА Новости, 24.04.2025

Медведев заявил, что Запад идет ва-банк, теряя позиции в мире

Запад, теряя свои позиции в мире, идет ва-банк, это может привести к дальнейшему беззаконию Международного уголовного суда и должно учитываться, заявил зампред... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:34:00+03:00

2025-04-24T07:34:00+03:00

2025-04-24T07:34:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Запад, теряя свои позиции в мире, идет ва-банк, это может привести к дальнейшему беззаконию Международного уголовного суда и должно учитываться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев опубликовал в журнале "Правоведение" СПбГУ статью "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", в которой зампред Совбеза РФ отмечает незаконность деятельности МУС, в частности, в выдаче ордера на арест президента РФ. "Из инструмента правосудия он ( МУС - ред.) превратился в инструмент грязной политики. Какое еще беззаконие со стороны МУС может последовать дальше - неизвестно. Запад, который стремительно теряет свои позиции в мире и уже не в состоянии навязывать большинству человечества свою волю, идет ва-банк и не остановится ни перед чем. Это опасность, которую надо учитывать", - пишет Медведев. Зампред Совбеза РФ подчеркивает, что масштабы и возможные последствия "юридической войны", которую Запад ведет против РФ "руками международной юстиции", нельзя недооценивать. "По сути, сейчас практика МУС стоит в полушаге от того, чтобы юридически оправдать похищения должностных лиц, пользующихся иммунитетами, с территорий стран, которые в Римском статуте не участвуют, тем более, что МУС уже стал не только неким подобием воронки, в которую при наличии желания или политического заказа можно затянуть должностное лицо любого государства, но и банальным инструментом политической борьбы", - предупреждает Медведев. Он напомнил, что исполнение незаконного ордера в отношении главы государства, не участвующего в Римском статуте, может рассматриваться как casus belli, формальный повод для объявления войны, в отношении стран, причастных к его принятию. "Стоит ли говорить об опасности таких решений в отношении руководства ядерной державы и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не говоря уж о том, что лица, которые вынесли такое решение, могут и должны преследоваться следственными и судебными органами страны, чье руководство незаконно привлекается к ответственности", - резюмирует Медведев. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20250423/medvedev-2013049581.html

https://ria.ru/20250418/medvedev-2012202407.html

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россия, москва, дмитрий медведев, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет, оон