https://ria.ru/20250424/mediki-2013257393.html

Белгородские медики, награжденные медалями, спасали жизни под атаками ВСУ

Белгородские медики, награжденные медалями, спасали жизни под атаками ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025

Белгородские медики, награжденные медалями, спасали жизни под атаками ВСУ

Награждение пяти медиков из Белгородской области медалями от президента России Владимира Путина стало результатом их героических действий 6 мая 2024 года, когда РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:41:00+03:00

2025-04-24T17:41:00+03:00

2025-04-24T17:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Награждение пяти медиков из Белгородской области медалями от президента России Владимира Путина стало результатом их героических действий 6 мая 2024 года, когда они спасали жизни людей, пострадавших при атаках украинских дронов, рассказали РИА Новости в региональном минздраве. В среду на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о награждении медалями "За спасение погибавших" медиков из Белгородской области - медсестру Борисовской подстанции скорой помощи Анастасию Закуракину, фельдшера центральной станции скорой помощи Вадима Машковцева, врача центральной станции скорой помощи Ларису Наливайко, фельдшера Борисовской подстанции скорой помощи Луизу Сливенко, медсестру Борисовской подстанции скорой помощи Марину Шафрост. В минздраве напомнили, что 6 мая 2024 года ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебные автобусы, перевозившие работников на ферму в Борисовском районе. В результате пострадали 50 человек, из них 9 погибли. "Шестого мая 2024 года сотрудники Борисовской подстанции участвовали в оказании помощи мирным жителям, пострадавшим от вражеской атаки. В составе фельдшерской бригады скорой медицинской помощи осуществляли оказание помощи на трассе… Во время оказания медицинской помощи вражеский дрон атаковал медиков. Анастасия Закуракина получила осколочное ранение голени. За период транспортировки постоянно проводился мониторинг жизненно важных показателей. Несмотря на крайне тяжелое состояние больных, бригада доставила раненых в стабильном состоянии … в кратчайшие сроки, что помогло спасти жизнь и здоровье пострадавших", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в тот же день, 6 мая 2024 года, бригада экстренного реагирования службы медицины катастроф в составе Наливайко и Машковцева выехала в село Березовка Борисовского района, где легковой автомобиль семьи с тремя детьми был атакован украинским беспилотником. Несмотря на непрекращающиеся атаки дронов-камикадзе, медики, осознавая риск для своей жизни, прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшим детям. Медики также оказали психологическую помощь детям, находившимся в состоянии эмоционального стресса, подчеркнули в минздраве.

https://ria.ru/20250306/telo-2003501746.html

https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997643180.html

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вооруженные силы украины, владимир путин, белгородская область, россия