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Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал новые меры помощи семьям

Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал новые меры помощи семьям - РИА Новости, 24.04.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал новые меры помощи семьям

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал региональный закон о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:21:00+03:00

2025-04-24T17:21:00+03:00

2025-04-24T17:21:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал региональный закон о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты законодательного собрании Нижегородской области на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект, внесенный губернатором Глебом Никитиным совместно с фракцией "Единая Россия". Документом предусматривается, что с 1 июля семьи, в которых родится или будет усыновлен ребенок на территории Нижегородской области, смогут претендовать на региональный семейный капитал "Основа". "Размер выплат зависит от количества детей. При рождении первого ребенка предусмотрены ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей в течение трех лет. При рождении второго родители смогут выбрать: получать 22 222 рубля ежемесячно на протяжении трех лет или единовременно целевую выплату 500 тысяч рублей и ежемесячно получать 20 тысяч рублей в течение 15 месяцев. В случае рождения третьего ребенка: 30 тысяч рублей ежемесячно три года, либо целевую выплату 700 тысяч рублей и ежемесячно 30 тысяч рублей в течение 10 месяцев. На четвертого и последующих детей семья будет получать либо 30 тысяч рублей ежемесячно, либо 1 миллион рублей единовременно", - говорится в сообщении. Претенденты на семейный капитал должны быть гражданами РФ, иметь место жительства или пребывания на территории региона, а также подпадать под одно из условий: непрерывно проживать (иметь прописку) в регионе не менее трех лет, обучаться очно в ссузе, вузе или работать в Нижегородской области не менее трех лет из последних пяти. Отмечается, что средства семейного капитала можно будет направить на улучшение жилищных условий (включая ипотеку, покупку или строительство квартиры, дома, участие в долевом строительстве), образование детей, газификацию жилья или покупку нового автомобиля. "Социальная поддержка должна быть гибкой и отвечать реальным потребностям семьи. Кто-то мечтает погасить ипотеку, кто-то – обеспечить ребёнку качественное образование. Мы доверяем родителям – они лучше всех знают, как распорядиться средствами для обеспечения благополучия детей", – цитирует пресс-служба слова Люлина. Заявление на получение свидетельства о праве на капитал необходимо подать в течение года после рождения или усыновления ребенка. "В окончательном чтении закон депутаты рекомендовали к рассмотрению и принятию на заседании законодательного собрания Нижегородской области в мае этого года", - подчеркивается в сообщении. Также на заседании депутаты обсудили изменения в закон Нижегородской области о мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей. Его новая редакция пересматривает повышение критерия нуждаемости при назначении пособия на детей-инвалидов со второй и третей степенью выраженности ограничений, что увеличивает охват семей. В ближайшие месяцы в районах области пройдут информационные встречи, где жителям разъяснят новые механизмы поддержки. Подробные инструкции по оформлению выплат будут опубликованы на портале госуслуг и в МФЦ до конца 2025 года.

https://ria.ru/20250423/it-kompanija-2012924273.html

https://ria.ru/20250422/blagoustroystvo-2012714683.html

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нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)