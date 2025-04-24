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Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией Трампа
Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией Трампа - РИА Новости, 24.04.2025
Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией Трампа
Дипломаты Великобритании использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев сблизиться с позицией США по урегулированию конфликта, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:34:00+03:00
2025-04-24T10:34:00+03:00
2025-04-24T10:34:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дипломаты Великобритании использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев сблизиться с позицией США по урегулированию конфликта, сообщает британская газета Telegraph. "Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, указав на то, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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в мире, великобритания, лондон, сша, дональд трамп, владимир зеленский, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Великобритания, Лондон, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Введение Трампом пошлин на импорт
Telegraph: Лондон призывал Киев сблизиться с позицией Трампа
Telegraph: Британия призывала Украину сблизиться с позицией США по конфликту