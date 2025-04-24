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Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы вывели на рынок 37 новых лекарств за год

Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы вывели на рынок 37 новых лекарств за год - РИА Новости, 24.04.2025

Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы вывели на рынок 37 новых лекарств за год

За 2024 год фармпредприятия-резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустили на рынок 37 новых лекарственных средств, сообщил заместитель РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:13:00+03:00

2025-04-24T09:13:00+03:00

2025-04-24T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

экономика

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. За 2024 год фармпредприятия-резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустили на рынок 37 новых лекарственных средств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Среди выпущенных препаратов – средства от рассеянного склероза, онкозаболеваний, хронического миелолейкоза и других болезней."Столица играет ключевую роль в развитии отечественной фармацевтической промышленности и укреплении лекарственного суверенитета страны. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан набор эффективных инструментов поддержки отрасли, который позволяет регулярно выводить на рынок востребованные препараты и наращивать объемы выпуска. Сегодня в особой экономической зоне "Технополис Москва" жизненно важные лекарства выпускают восемь предприятий-резидентов, за время своей деятельности они произвели продукции на сумму свыше 74 миллиардов рублей. В 2024 году три компании из столичной ОЭЗ вывели на рынок 37 новых препаратов для терапии социально значимых заболеваний", – сообщил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Производство фармацевтических компаний расположено на площадках "Печатники" и "Алабушево". Также они участвуют в крупнейшем в России фармкластере."С фармацевтическими компаниями из ОЭЗ Москвы заключаются офсетные контракты, по условиям которых предприятия изготавливают инновационные лекарственные препараты, а город гарантирует их закупку. Предприятия располагают высокотехнологичными производственными линиями, современными лабораториями, вкладывают средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Все это способствует созданию новых эффективных лекарств", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.В марте 2023 года Минздрав РФ зарегистрировал первый российский оригинальный препарат для терапии рассеянного склероза. Его создали ученые биотехнологической компании BIOCAD. Лекарство снижает иммуновоспалительный процесс в центральной нервной системе, что уменьшает число обострений у пациентов с рассеянным склерозом.В исследование и создание препарата резидент ОЭЗ Москвы инвестировал более 1 миллиарда рублей. Производство успешно запустили в 2024 году на территории площадки "Алабушево". С тех пор предприятие произвело более 7 тысяч упаковок лекарства. Компания "Р-Опра" (ГК "Р-Фарм") активно осваивает новые виды лекарственных препаратов для лечения аутоимунных, онкологических, астматических, а также других заболеваний."Проект по созданию современного производственного фармацевтического комплекса на площадке ОЭЗ Москвы стал возможен благодаря офсетному контракту. В 2024 году резидент запустил производственный участок по выпуску лекарств в виде мягких желатиновых капсул, которые используются в терапии онкологических заболеваний. Также компания освоила в прошлом году свыше 10 новых лекарственных продуктов для лечения социально значимых заболеваний", – отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев.Еще одна компания-резидент особой экономической зоны Москвы "Амедарт" в 2024 году начала на площадке "Печатники" импортозамещающее производство 26 новых препаратов. Среди них лекарства для лечения онкологии и терапии ВИЧ. Запуск производства этих критически важных средств является значительным шагом в обеспечении российских пациентов доступными и высококачественными медикаментами, отметили в ДИПП.Новое современное оборудование позволяет резиденту каждый год выпускать до 10 миллионов упаковок антиретровирусных препаратов для терапии ВИЧ и до 1 миллиона упаковок противоопухолевых средств. Всего в портфель компании входят более 100 наименований, они включены в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Всего в год производится 15 миллионов упаковок этих препаратов.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на ней действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются предприятия ОЭЗ, превышает 390 гектаров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, экономика, поддержка бизнеса