https://ria.ru/20250424/lavrov-2013130052.html
Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 24.04.2025
Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28-29 апреля примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:52:00+03:00
2025-04-24T10:52:00+03:00
2025-04-24T11:03:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28-29 апреля примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать восьмого - двадцать девятого апреля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в полноформатном совещании глав министерств иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что предстоящее заседание СМИД БРИКС под бразильским председательством станет хорошей возможностью для предметного и углублённого обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, урегулирования кризисов, конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства."Министры рассмотрят ход реализации договорённостей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнёрства в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС, который также пройдёт в Бразилии 6-7 июля. В рамках предстоящего совета министров иностранных дел БРИКС состоится отдельная сессия с участием министров иностранных дел государств - партнёров этого объединения. Тема - "Роль Глобального Юга в укреплении многосторонности", - заключила она.
https://ria.ru/20250419/forum-2012230738.html
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010648338.html
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БРИКС, Рио-де-Жанейро (город), Россия, В мире, Сергей Лавров, Мария Захарова, Бразилия
Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро 28-29 апреля