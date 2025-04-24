Рейтинг@Mail.ru
Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 24.04.2025 (обновлено: 11:03 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/lavrov-2013130052.html
Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 24.04.2025
Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28-29 апреля примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:52:00+03:00
2025-04-24T11:03:00+03:00
брикс
рио-де-жанейро (город)
россия
в мире
сергей лавров
мария захарова
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28-29 апреля примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать восьмого - двадцать девятого апреля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в полноформатном совещании глав министерств иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что предстоящее заседание СМИД БРИКС под бразильским председательством станет хорошей возможностью для предметного и углублённого обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, урегулирования кризисов, конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства."Министры рассмотрят ход реализации договорённостей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнёрства в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС, который также пройдёт в Бразилии 6-7 июля. В рамках предстоящего совета министров иностранных дел БРИКС состоится отдельная сессия с участием министров иностранных дел государств - партнёров этого объединения. Тема - "Роль Глобального Юга в укреплении многосторонности", - заключила она.
https://ria.ru/20250419/forum-2012230738.html
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010648338.html
рио-де-жанейро (город)
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, рио-де-жанейро (город), россия, в мире, сергей лавров, мария захарова, бразилия
БРИКС, Рио-де-Жанейро (город), Россия, В мире, Сергей Лавров, Мария Захарова, Бразилия
Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро

Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро 28-29 апреля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28-29 апреля примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать восьмого - двадцать девятого апреля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в полноформатном совещании глав министерств иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро", - сказала она в ходе брифинга.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Форум "Традиционные ценности" включили в план официальных мероприятий БРИКС
19 апреля, 08:31
Захарова добавила, что предстоящее заседание СМИД БРИКС под бразильским председательством станет хорошей возможностью для предметного и углублённого обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, урегулирования кризисов, конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства.
"Министры рассмотрят ход реализации договорённостей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнёрства в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС, который также пройдёт в Бразилии 6-7 июля. В рамках предстоящего совета министров иностранных дел БРИКС состоится отдельная сессия с участием министров иностранных дел государств - партнёров этого объединения. Тема - "Роль Глобального Юга в укреплении многосторонности", - заключила она.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Страны, не входящие в БРИКС, получат доступ к его платежным платформам
11 апреля, 10:55
 
БРИКСРио-де-Жанейро (город)РоссияВ миреСергей ЛавровМария ЗахароваБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала