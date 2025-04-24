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В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией
В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.04.2025
В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией
В Абхазии понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира, рассказал в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициния. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:38:00+03:00
2025-04-24T08:38:00+03:00
2025-04-24T08:44:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Абхазии понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира, рассказал в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициния."Абхазия прозрачно обсуждает с Россией все аспекты безопасности, и в абхазском обществе понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира.""Сегодня на территории Абхазии дислоцирована 7-я российская военная база, которая уже является важнейшим фактором стабильности и безопасности", - подчеркнул посол.
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абхазия, россия, москва, в мире, алхас квициния, грузия
Абхазия, Россия, Москва, В мире, Алхас Квициния, Грузия
В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией
Квициниа: в Абхазии понимают, что военное сотрудничество с РФ - залог мира