https://ria.ru/20250424/kvitsinia-2013098410.html

В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией

В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.04.2025

В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией

В Абхазии понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира, рассказал в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициния. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:38:00+03:00

2025-04-24T08:38:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Абхазии понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира, рассказал в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициния."Абхазия прозрачно обсуждает с Россией все аспекты безопасности, и в абхазском обществе понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира.""Сегодня на территории Абхазии дислоцирована 7-я российская военная база, которая уже является важнейшим фактором стабильности и безопасности", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20250424/posol-2013096384.html

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