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В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.04.2025
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08:38 24.04.2025 (обновлено: 08:44 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/kvitsinia-2013098410.html
В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией
В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.04.2025
В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией
В Абхазии понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира, рассказал в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициния. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:38:00+03:00
2025-04-24T08:44:00+03:00
абхазия
россия
москва
в мире
алхас квициния
грузия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Абхазии понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира, рассказал в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициния."Абхазия прозрачно обсуждает с Россией все аспекты безопасности, и в абхазском обществе понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира.""Сегодня на территории Абхазии дислоцирована 7-я российская военная база, которая уже является важнейшим фактором стабильности и безопасности", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20250424/posol-2013096384.html
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абхазия, россия, москва, в мире, алхас квициния, грузия
Абхазия, Россия, Москва, В мире, Алхас Квициния, Грузия
В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией

Квициниа: в Абхазии понимают, что военное сотрудничество с РФ - залог мира

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на Сухум
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Абхазии понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира, рассказал в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициния.
"Абхазия прозрачно обсуждает с Россией все аспекты безопасности, и в абхазском обществе понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира."
"Сегодня на территории Абхазии дислоцирована 7-я российская военная база, которая уже является важнейшим фактором стабильности и безопасности", - подчеркнул посол.
Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Посол Абхазии в России рассказал о добровольцах, участвующих в СВО
08:18
 
АбхазияРоссияМоскваВ миреАлхас КвицинияГрузия
 
 
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