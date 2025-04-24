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Жителям Курской области выделят дополнительную компенсацию за наем жилья - РИА Новости, 24.04.2025
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15:27 24.04.2025 (обновлено: 15:46 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/kursk-2013209827.html
Жителям Курской области выделят дополнительную компенсацию за наем жилья
Жителям Курской области выделят дополнительную компенсацию за наем жилья - РИА Новости, 24.04.2025
Жителям Курской области выделят дополнительную компенсацию за наем жилья
Правительство РФ дополнительно направит более 1,3 миллиарда рублей на выплату компенсаций за наем жилья гражданам в Курской области, вынужденно покинувшим свои... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:27:00+03:00
2025-04-24T15:46:00+03:00
экономика
жилье
россия
курская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит более 1,3 миллиарда рублей на выплату компенсаций за наем жилья гражданам в Курской области, вынужденно покинувшим свои дома, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Речь … и о тех, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас арендует жилье. Такие траты - это серьезная нагрузка на семейный бюджет этих людей. Для компенсации этих расходов направим дополнительно более 1,3 миллиарда рублей Курской области. Прошу министерство финансов и министерство строительства как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены", - сказал Мишустин на совещании с правительством РФ.
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экономика, жилье, россия, курская область, михаил мишустин
Экономика, Жилье, Россия, Курская область, Михаил Мишустин
Жителям Курской области выделят дополнительную компенсацию за наем жилья

Правительство направит более 1,3 млрд руб на компенсацию за наем жилья курянам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазрушенные строения в Судже
Разрушенные строения в Судже - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит более 1,3 миллиарда рублей на выплату компенсаций за наем жилья гражданам в Курской области, вынужденно покинувшим свои дома, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Речь … и о тех, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас арендует жилье. Такие траты - это серьезная нагрузка на семейный бюджет этих людей. Для компенсации этих расходов направим дополнительно более 1,3 миллиарда рублей Курской области. Прошу министерство финансов и министерство строительства как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены", - сказал Мишустин на совещании с правительством РФ.
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ЭкономикаЖильеРоссияКурская областьМихаил Мишустин
 
 
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