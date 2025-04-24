https://ria.ru/20250424/kursk-2013209827.html

Жителям Курской области выделят дополнительную компенсацию за наем жилья

Жителям Курской области выделят дополнительную компенсацию за наем жилья - РИА Новости, 24.04.2025

Жителям Курской области выделят дополнительную компенсацию за наем жилья

Правительство РФ дополнительно направит более 1,3 миллиарда рублей на выплату компенсаций за наем жилья гражданам в Курской области, вынужденно покинувшим свои... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:27:00+03:00

2025-04-24T15:27:00+03:00

2025-04-24T15:46:00+03:00

экономика

жилье

россия

курская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит более 1,3 миллиарда рублей на выплату компенсаций за наем жилья гражданам в Курской области, вынужденно покинувшим свои дома, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Речь … и о тех, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас арендует жилье. Такие траты - это серьезная нагрузка на семейный бюджет этих людей. Для компенсации этих расходов направим дополнительно более 1,3 миллиарда рублей Курской области. Прошу министерство финансов и министерство строительства как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены", - сказал Мишустин на совещании с правительством РФ.

https://ria.ru/20250424/les-2013080234.html

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экономика, жилье, россия, курская область, михаил мишустин