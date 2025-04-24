https://ria.ru/20250424/kukharuk-2013207223.html

Кухарук назвал 2024 год в Югре годом единения и командной работы

Кухарук назвал 2024 год в Югре годом единения и командной работы - РИА Новости, 24.04.2025

Кухарук назвал 2024 год в Югре годом единения и командной работы

Годом сплочения, единства в выборе и осмыслении путей дальнейшего развития, а также годом командной, товарищеской работы стал 2024 год для Ханты-Мансийского... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:12:00+03:00

2025-04-24T15:12:00+03:00

2025-04-24T15:31:00+03:00

руслан кухарук

ханты-мансийский автономный округ

югра

общество

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ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Годом сплочения, единства в выборе и осмыслении путей дальнейшего развития, а также годом командной, товарищеской работы стал 2024 год для Ханты-Мансийского автономного округа, что позволило добиться весомых результатов в разных отраслях и стало надежной основой для дальнейшего движения вперед, заявил глава региона Руслан Кухарук, выступая в окружной думе с докладом об итогах социально-экономического развития региона. "Это действительно был год народного сплочения, единства в выборе и осмыслении путей дальнейшего развития. Небывалую консолидацию показали югорчане в ходе выборов президента... При поддержке депутатов окружной думы обновлено руководство региона, сформировано новое правительство, определены первоочередные задачи, в соответствии с ними работают все органы публичной власти", – подчеркнул Кухарук. В своём выступлении глава региона подвёл итоги ключевых направлений развития ХМАО, отметив достижения в экономике, социальной политике, здравоохранении, инфраструктуре и культуре. Из отчета следует, что Югра вновь подтвердила статус одного из ведущих регионов страны, продемонстрировав устойчивое развитие экономики, активную реализацию социальных инициатив и высокий уровень заботы о людях. Бюджет региона сохранил социальную направленность, при этом объём инвестиций в основной капитал вырос на 3,8%, освоение средств по национальным проектам составило почти 100%. Численность населения увеличилась на 22 тысячи человек. Среднедушевой доход достиг 83 тысяч рублей, уровень безработицы — всего 0,22%. Меры социальной поддержки получили более 509 тысяч человек, включая участников СВО и их семьи. Число многодетных семей выросло на 3,5%. В сфере здравоохранения произошли обновления - введены и модернизированы медицинские учреждения, расширена санитарная авиация. Турпоток в Югру вырос на 5,4%, достигнув почти 1,3 миллиона человек. В 2024 году завершена программа переселения граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Новые квартиры получили более 55 тысяч человек — тысячи семей переехали в современные и безопасные дома. По объемам расселения аварийного жилья Югра с 2019 года лидирует в России. Больше внимания уделяется в регионе развитию комфортной городской среды, модернизации ЖКХ, на которую только в 2024 году направлено свыше 2,2 миллиарда рублей, газификации, уровень которой достиг 83,2%, что превышает средние показатели по России. Развитие инфраструктуры продолжилось и в других направлениях. Введено 976 тысяч квадратных метров жилья, улучшены условия более 47 тысяч семей. Обновлено 57 общественных пространств. Проекты Когалыма и Югорска признаны на федеральном уровне. Особо губернатор подчеркнул готовность югорчан к деятельному участию в развитии региона, конструктивный диалог власти и населения, эффективное взаимодействие с депутатским корпусом. "Отмечу важность нашей командной, товарищеской работы. Благодаря вашей активной позиции и готовности работать сообща мы смогли преодолеть множество трудностей, добиться серьезных результатов. Это отличная основа для дальнейшего движения вперед. Благодарю вас, уважаемые депутаты, управленческие команды наших городов и районов, всех югорчан — за работу на благо родной Югры", – резюмировал Руслан Кухарук.

https://ria.ru/20250423/doklad-2012898735.html

https://ria.ru/20250410/glava-2010407661.html

ханты-мансийский автономный округ

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руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ, югра, общество