https://ria.ru/20250424/kuban-2013292021.html

На Кубани организации в сфере водоснабжения получат налоговые льготы

На Кубани организации в сфере водоснабжения получат налоговые льготы - РИА Новости, 24.04.2025

На Кубани организации в сфере водоснабжения получат налоговые льготы

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому организации, работающие в сфере водоснабжения и водоотведения,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T22:17:00+03:00

2025-04-24T22:17:00+03:00

2025-04-24T22:17:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому организации, работающие в сфере водоснабжения и водоотведения, получат налоговые льготы для улучшения в регионе экологической обстановки, сообщает пресс-служба парламента. "Предлагается предоставить льготы на имущество организаций госпредприятиям Краснодарского края, осуществляющим экономическую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения… Данные налоговые льготы отнесены к социальным налоговым расходам и обусловлены необходимостью обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, что значительно повлияет на экологическую обстановку в крае и создаст комфортную среду для жизни населения", - говорится в сообщении. Уточняется, что льготу предлагается предоставлять в пределах десяти последовательных налоговых периодов: от первого – 99% исчисленного налога до десятого – 25%. "Рассчитанное на 10 лет снижение налоговой нагрузки придаст организациям и предприятиям новый импульс в работе. А это позволит, в свою очередь, улучшить экологическую обстановку в крае, снизить дефицит питьевой воды и создавать условия для качественного водоснабжения населения", - прокомментировал принятое решение председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20250326/gospodderzhka-2007617038.html

краснодарский край

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краснодарский край