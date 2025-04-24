https://ria.ru/20250424/kuban-2013292021.html
На Кубани организации в сфере водоснабжения получат налоговые льготы
На Кубани организации в сфере водоснабжения получат налоговые льготы - РИА Новости, 24.04.2025
На Кубани организации в сфере водоснабжения получат налоговые льготы
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому организации, работающие в сфере водоснабжения и водоотведения,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:17:00+03:00
2025-04-24T22:17:00+03:00
2025-04-24T22:17:00+03:00
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому организации, работающие в сфере водоснабжения и водоотведения, получат налоговые льготы для улучшения в регионе экологической обстановки, сообщает пресс-служба парламента. "Предлагается предоставить льготы на имущество организаций госпредприятиям Краснодарского края, осуществляющим экономическую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения… Данные налоговые льготы отнесены к социальным налоговым расходам и обусловлены необходимостью обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, что значительно повлияет на экологическую обстановку в крае и создаст комфортную среду для жизни населения", - говорится в сообщении. Уточняется, что льготу предлагается предоставлять в пределах десяти последовательных налоговых периодов: от первого – 99% исчисленного налога до десятого – 25%. "Рассчитанное на 10 лет снижение налоговой нагрузки придаст организациям и предприятиям новый импульс в работе. А это позволит, в свою очередь, улучшить экологическую обстановку в крае, снизить дефицит питьевой воды и создавать условия для качественного водоснабжения населения", - прокомментировал принятое решение председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20250326/gospodderzhka-2007617038.html
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
На Кубани организации в сфере водоснабжения получат налоговые льготы
На Кубани организации водоснабжения и водоотведения получат налоговые льготы
КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому организации, работающие в сфере водоснабжения и водоотведения, получат налоговые льготы для улучшения в регионе экологической обстановки, сообщает пресс-служба парламента.
"Предлагается предоставить льготы на имущество организаций госпредприятиям Краснодарского края
, осуществляющим экономическую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения… Данные налоговые льготы отнесены к социальным налоговым расходам и обусловлены необходимостью обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, что значительно повлияет на экологическую обстановку в крае и создаст комфортную среду для жизни населения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что льготу предлагается предоставлять в пределах десяти последовательных налоговых периодов: от первого – 99% исчисленного налога до десятого – 25%.
"Рассчитанное на 10 лет снижение налоговой нагрузки придаст организациям и предприятиям новый импульс в работе. А это позволит, в свою очередь, улучшить экологическую обстановку в крае, снизить дефицит питьевой воды и создавать условия для качественного водоснабжения населения", - прокомментировал принятое решение председатель парламента Юрий Бурлачко.