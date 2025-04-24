https://ria.ru/20250424/krymskiy-most-2013073923.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 24.04.2025

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:20:00+03:00

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2025-04-24T01:20:00+03:00

россия

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Ограничения продлились более часа. Движение перекрыли в четверг в 0.21 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250418/rossija-2012124324.html

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республика крым

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россия, республика крым, крымский мост