https://ria.ru/20250424/krym-2013075351.html

Число поездов в летний период в Крым увеличат

Число поездов в летний период в Крым увеличат - РИА Новости, 24.04.2025

Число поездов в летний период в Крым увеличат

Число поездов в Крым будет увеличено на период летних отпусков и каникул, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:53:00+03:00

2025-04-24T01:53:00+03:00

2025-04-24T01:54:00+03:00

москва

санкт-петербург

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Число поездов в Крым будет увеличено на период летних отпусков и каникул, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" на период летних отпусков и каникул увеличит количество поездов "Таврия", - сказал Константинов. В частности, по его словам, уже в конце мая из Москвы в Крым будут курсировать восемь поездов, из них пять ежедневно. "В курортный сезон из столицы на полуостров добавят еще один двухэтажный состав. Из Санкт-Петербурга на полуостров будет ходить три поезда, из них два ежедневно и группа прицепных вагонов Псков-Чудово. Ещё 10 поездов и две прицепные группы поедут из других регионов", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20250422/konstantinov-2012643785.html

москва

санкт-петербург

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москва, санкт-петербург, владимир константинов