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Число поездов в летний период в Крым увеличат - РИА Новости, 24.04.2025
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01:53 24.04.2025 (обновлено: 01:54 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/krym-2013075351.html
Число поездов в летний период в Крым увеличат
Число поездов в летний период в Крым увеличат - РИА Новости, 24.04.2025
Число поездов в летний период в Крым увеличат
Число поездов в Крым будет увеличено на период летних отпусков и каникул, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 24.04.2025
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санкт-петербург
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Число поездов в Крым будет увеличено на период летних отпусков и каникул, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" на период летних отпусков и каникул увеличит количество поездов "Таврия", - сказал Константинов. В частности, по его словам, уже в конце мая из Москвы в Крым будут курсировать восемь поездов, из них пять ежедневно. "В курортный сезон из столицы на полуостров добавят еще один двухэтажный состав. Из Санкт-Петербурга на полуостров будет ходить три поезда, из них два ежедневно и группа прицепных вагонов Псков-Чудово. Ещё 10 поездов и две прицепные группы поедут из других регионов", - сказал Константинов.
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москва, санкт-петербург, владимир константинов
Москва, Санкт-Петербург, Владимир Константинов
Число поездов в летний период в Крым увеличат

Константинов: число поездов в летний период в Крым увеличат

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСкорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Скорый двухэтажный поезд Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Скорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Число поездов в Крым будет увеличено на период летних отпусков и каникул, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" на период летних отпусков и каникул увеличит количество поездов "Таврия", - сказал Константинов.
В частности, по его словам, уже в конце мая из Москвы в Крым будут курсировать восемь поездов, из них пять ежедневно.
"В курортный сезон из столицы на полуостров добавят еще один двухэтажный состав. Из Санкт-Петербурга на полуостров будет ходить три поезда, из них два ежедневно и группа прицепных вагонов Псков-Чудово. Ещё 10 поездов и две прицепные группы поедут из других регионов", - сказал Константинов.
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