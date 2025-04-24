https://ria.ru/20250424/kropotkin-2013285416.html

Кубанские депутаты присвоили Кропоткину "Город воинской доблести"

Кубанские депутаты присвоили Кропоткину "Город воинской доблести" - РИА Новости, 24.04.2025

Кубанские депутаты присвоили Кропоткину "Город воинской доблести"

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края решили присвоить звание "Город воинской доблести "Кропоткину, который в период Великой Отечественной... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:43:00+03:00

2025-04-24T20:43:00+03:00

2025-04-24T20:43:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

кропоткин

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края решили присвоить звание "Город воинской доблести "Кропоткину, который в период Великой Отечественной войны был крупным железнодорожным узлом, сообщает пресс-служба парламента. "Сегодня депутаты ЗСК закрепили это решение постановлением, в котором говорится, что почетное звание "Город воинской доблести" Кропоткину присваивается в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками и жителями города в борьбе за свободу и независимость Отечества", - говорится в сообщении. По словам главы Кропоткинского городского поселения Владимира Елисеева, в годы войны на фронт ушли около 10 тысяч кропоткинцев, из них боле 6,2 тысяч человек не вернулись домой. "В годы войны Кропоткин был опорным стратегическим пунктом, крупным железнодорожным узлом, который противник стремился захватить любой ценой. Город стал одним из центров ожесточенного сопротивления захватчикам. Массовый героизм при обороне и в дальнейшем при освобождении города проявили бойцы Красной Армии и всемерно поддерживавшие их жители. В память об этом депутаты и приняли решение удовлетворить ходатайство о присвоении Кропоткину почетного звания", – прокомментировал решение председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20250326/gospodderzhka-2007617038.html

краснодарский край

кропоткин

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краснодарский край, кропоткин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)