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Кубанские депутаты присвоили Кропоткину "Город воинской доблести" - РИА Новости, 24.04.2025
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Краснодарский край
 
20:43 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/kropotkin-2013285416.html
Кубанские депутаты присвоили Кропоткину "Город воинской доблести"
Кубанские депутаты присвоили Кропоткину "Город воинской доблести" - РИА Новости, 24.04.2025
Кубанские депутаты присвоили Кропоткину "Город воинской доблести"
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края решили присвоить звание "Город воинской доблести "Кропоткину, который в период Великой Отечественной... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T20:43:00+03:00
2025-04-24T20:43:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
кропоткин
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края решили присвоить звание "Город воинской доблести "Кропоткину, который в период Великой Отечественной войны был крупным железнодорожным узлом, сообщает пресс-служба парламента. "Сегодня депутаты ЗСК закрепили это решение постановлением, в котором говорится, что почетное звание "Город воинской доблести" Кропоткину присваивается в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками и жителями города в борьбе за свободу и независимость Отечества", - говорится в сообщении. По словам главы Кропоткинского городского поселения Владимира Елисеева, в годы войны на фронт ушли около 10 тысяч кропоткинцев, из них боле 6,2 тысяч человек не вернулись домой. "В годы войны Кропоткин был опорным стратегическим пунктом, крупным железнодорожным узлом, который противник стремился захватить любой ценой. Город стал одним из центров ожесточенного сопротивления захватчикам. Массовый героизм при обороне и в дальнейшем при освобождении города проявили бойцы Красной Армии и всемерно поддерживавшие их жители. В память об этом депутаты и приняли решение удовлетворить ходатайство о присвоении Кропоткину почетного звания", – прокомментировал решение председатель парламента Юрий Бурлачко.
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краснодарский край, кропоткин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
Краснодарский край, Краснодарский край, Кропоткин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Кубанские депутаты присвоили Кропоткину "Город воинской доблести"

Краснодарские депутаты присвоили Кропоткину звание "Город воинской доблести"

© Фото : Telegram/Законодательное Собрание Краснодарского краяЗаседание депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
Заседание депутатов Законодательного собрания Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Telegram/Законодательное Собрание Краснодарского края
Заседание депутатов Законодательного собрания Краснодарского края . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края решили присвоить звание "Город воинской доблести "Кропоткину, который в период Великой Отечественной войны был крупным железнодорожным узлом, сообщает пресс-служба парламента.
"Сегодня депутаты ЗСК закрепили это решение постановлением, в котором говорится, что почетное звание "Город воинской доблести" Кропоткину присваивается в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками и жителями города в борьбе за свободу и независимость Отечества", - говорится в сообщении.
По словам главы Кропоткинского городского поселения Владимира Елисеева, в годы войны на фронт ушли около 10 тысяч кропоткинцев, из них боле 6,2 тысяч человек не вернулись домой.
"В годы войны Кропоткин был опорным стратегическим пунктом, крупным железнодорожным узлом, который противник стремился захватить любой ценой. Город стал одним из центров ожесточенного сопротивления захватчикам. Массовый героизм при обороне и в дальнейшем при освобождении города проявили бойцы Красной Армии и всемерно поддерживавшие их жители. В память об этом депутаты и приняли решение удовлетворить ходатайство о присвоении Кропоткину почетного звания", – прокомментировал решение председатель парламента Юрий Бурлачко.
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