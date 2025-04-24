https://ria.ru/20250424/kreml-2013166110.html

Песков высказался о пасхальном перемирии на Украине

Песков высказался о пасхальном перемирии на Украине - РИА Новости, 24.04.2025

Песков высказался о пасхальном перемирии на Украине

Пасхальное перемирие завершилось, Вооруженные силы Российской Федерации на Украине продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними Верховным... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:53:00+03:00

2025-04-24T12:53:00+03:00

2025-04-24T13:14:00+03:00

россия

украина

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие завершилось, Вооруженные силы Российской Федерации на Украине продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними Верховным главнокомандующим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними Верховным главнокомандующим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ударах по Киеву со стороны России.

https://ria.ru/20250424/peskov-2013169414.html

россия

украина

киев

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2025

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россия, украина, киев, дмитрий песков