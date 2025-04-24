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Кремль сообщит о новых контактах Путина и Уиткоффа, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2025
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12:50 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/kreml-2013164895.html
Кремль сообщит о новых контактах Путина и Уиткоффа, заявил Песков
Кремль сообщит о новых контактах Путина и Уиткоффа, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2025
Кремль сообщит о новых контактах Путина и Уиткоффа, заявил Песков
Кремль своевременно сообщит, если и когда состоятся новые контакты президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:50:00+03:00
2025-04-24T12:50:00+03:00
политика
россия
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стив уиткофф
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, если и когда состоятся новые контакты президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания". "Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем. Мы все вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250424/peskov-2013163032.html
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политика, россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль сообщит о новых контактах Путина и Уиткоффа, заявил Песков

Песков: Кремль сообщит, если и когда состоятся новые контакты Путина и Уиткоффа

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, если и когда состоятся новые контакты президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания".
"Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем. Мы все вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
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ПолитикаРоссияСШАСтив УиткоффДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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