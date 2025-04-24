https://ria.ru/20250424/kreml-2013164895.html

Кремль сообщит о новых контактах Путина и Уиткоффа, заявил Песков

Кремль сообщит о новых контактах Путина и Уиткоффа, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2025

Кремль сообщит о новых контактах Путина и Уиткоффа, заявил Песков

Кремль своевременно сообщит, если и когда состоятся новые контакты президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:50:00+03:00

2025-04-24T12:50:00+03:00

2025-04-24T12:50:00+03:00

политика

россия

сша

стив уиткофф

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, если и когда состоятся новые контакты президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания". "Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем. Мы все вам сообщим", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250424/peskov-2013163032.html

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политика, россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир путин