https://ria.ru/20250424/kostin-2013148810.html
Костин допустил снижение ключевой ставки ЦБ к концу 2025 года
Костин допустил снижение ключевой ставки ЦБ к концу 2025 года - РИА Новости, 24.04.2025
Костин допустил снижение ключевой ставки ЦБ к концу 2025 года
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что есть основания для снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2025 года, но на протяжении последующих двух лет она будет... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:54:00+03:00
2025-04-24T11:54:00+03:00
2025-04-24T11:54:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что есть основания для снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2025 года, но на протяжении последующих двух лет она будет оставаться все еще достаточно высокой. "Наш прогноз - что ставка ключевая будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно, скажем, до 19%. И так постепенно на протяжении последующих двух лет она, на наш взгляд, будет оставаться достаточно высокой, хотя будет планомерно снижаться", - сказал он в четверг ходе бизнес-диалога с клиентами. Костин также отметил, что какое-то время россияне будут жить в условиях высокой ставки, но ЦБ РФ будет добиваться таргета по инфляции. А на минувшей неделе глава ВТБ заявлял, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля.
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экономика, цены на нефть, россия, андрей костин (банкир)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Андрей Костин (банкир)
Костин допустил снижение ключевой ставки ЦБ к концу 2025 года
Костин: есть основания для снижения ключевой ставки ЦБ к концу 2025 года
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что есть основания для снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2025 года, но на протяжении последующих двух лет она будет оставаться все еще достаточно высокой.
"Наш прогноз - что ставка ключевая будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно, скажем, до 19%. И так постепенно на протяжении последующих двух лет она, на наш взгляд, будет оставаться достаточно высокой, хотя будет планомерно снижаться", - сказал он в четверг ходе бизнес-диалога с клиентами.
Костин
также отметил, что какое-то время россияне будут жить в условиях высокой ставки, но ЦБ РФ будет добиваться таргета по инфляции.
А на минувшей неделе глава ВТБ заявлял, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России
.
В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля.