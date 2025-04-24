https://ria.ru/20250424/kostin--2013156462.html
Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ
Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 24.04.2025
Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ
Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании совета директоров в пятницу. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:28:00+03:00
2025-04-24T12:28:00+03:00
2025-04-24T12:28:00+03:00
россия
андрей костин (банкир)
экономика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании совета директоров в пятницу. "Мы пока ждем сохранения ставки. Я думаю, что она сохранится, ...но последнее слово всегда за Центральным банком. ...Но пока я не вижу причин ни в одну, ни в другую сторону двигаться", - сказал он в ходе бизнес-диалога с клиентами. Чуть ранее в четверг он отмечал, что есть основания для снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2025 года, но на протяжении последующих двух лет она будет оставаться все еще достаточно высокой. А на минувшей неделе говорил, что не видит оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в России. В марте регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 апреля.
https://ria.ru/20250420/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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россия, андрей костин (банкир), экономика
Россия, Андрей Костин (банкир), Экономика
Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ
Костин считает, что ЦБ РФ в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 21%