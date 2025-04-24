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Суд в Москве арестовал экс-владельца АО "Соликамский магниевый завод" - РИА Новости, 24.04.2025
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18:00 24.04.2025 (обновлено: 18:11 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/kondrashev-2013262089.html
Суд в Москве арестовал экс-владельца АО "Соликамский магниевый завод"
Суд в Москве арестовал экс-владельца АО "Соликамский магниевый завод" - РИА Новости, 24.04.2025
Суд в Москве арестовал экс-владельца АО "Соликамский магниевый завод"
Савеловский суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:00:00+03:00
2025-04-24T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондрашева Петра Ивановича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303, на срок 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде.Как уточняется, Кондрашеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификации доказательств, повлекшей тяжкие последствия.Ранее карточка с его данными появилась на сайте МВД в разделе "розыск".Также в суде агентству сообщили, что по аналогичному обвинению заочно арестован и бывший мажоритарный акционер завода Игорь Пестриков. Оба объявлены в международный розыск.Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.
https://ria.ru/20250410/sud-2010379362.html
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происшествия, москва, россия, пермский край, генеральная прокуратура рф, соликамский магниевый завод
Происшествия, Москва, Россия, Пермский край, Генеральная прокуратура РФ, Соликамский магниевый завод
Суд в Москве арестовал экс-владельца АО "Соликамский магниевый завод"

Суд в Москве арестовал экс-владельца АО "Соликамский магниевый завод" Кондрашева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондрашева Петра Ивановича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303, на срок 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде.
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Как уточняется, Кондрашеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификации доказательств, повлекшей тяжкие последствия.
Ранее карточка с его данными появилась на сайте МВД в разделе "розыск".
Также в суде агентству сообщили, что по аналогичному обвинению заочно арестован и бывший мажоритарный акционер завода Игорь Пестриков. Оба объявлены в международный розыск.
Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.
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