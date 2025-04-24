https://ria.ru/20250424/kondrashev-2013262089.html

Суд в Москве арестовал экс-владельца АО "Соликамский магниевый завод"

Суд в Москве арестовал экс-владельца АО "Соликамский магниевый завод" - РИА Новости, 24.04.2025

Суд в Москве арестовал экс-владельца АО "Соликамский магниевый завод"

Савеловский суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:00:00+03:00

2025-04-24T18:00:00+03:00

2025-04-24T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондрашева Петра Ивановича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303, на срок 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде.Как уточняется, Кондрашеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификации доказательств, повлекшей тяжкие последствия.Ранее карточка с его данными появилась на сайте МВД в разделе "розыск".Также в суде агентству сообщили, что по аналогичному обвинению заочно арестован и бывший мажоритарный акционер завода Игорь Пестриков. Оба объявлены в международный розыск.Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.

https://ria.ru/20250410/sud-2010379362.html

https://realty.ria.ru/20250205/sud-1997528165.html

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