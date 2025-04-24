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В Киржачском районе жителям выплатят по десять тысяч рублей из-за ЧС - РИА Новости, 24.04.2025
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17:21 24.04.2025 (обновлено: 17:24 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/kirzhach-2013249560.html
В Киржачском районе жителям выплатят по десять тысяч рублей из-за ЧС
В Киржачском районе жителям выплатят по десять тысяч рублей из-за ЧС - РИА Новости, 24.04.2025
В Киржачском районе жителям выплатят по десять тысяч рублей из-за ЧС
Жителям 10 населенных пунктов и двух СНТ Киржачского района Владимирской области выплатят по 10 тысяч рублей из-за ЧС, сообщила глава района Елена Карпова. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:21:00+03:00
2025-04-24T17:24:00+03:00
киржачский район
происшествия
владимирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
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РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Жителям 10 населенных пунктов и двух СНТ Киржачского района Владимирской области выплатят по 10 тысяч рублей из-за ЧС, сообщила глава района Елена Карпова.Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших трое военных и один гражданский."Уже принято решение о выплате единовременной финансовой помощи в размере 10 тысяч рублей из бюджета Киржачского района всем жителям населенных пунктов п. Барсово, п. Мирный, п. Першино, д. Храпки, д.Грибаново, п/о Дубки, д. Дубки, участок Мележи, д. Дворищи, д. Илейкино, СНТ "Звездный", СНТ "Лужки" в границах зоны чрезвычайной ситуации на территории Киржачского района", - написала Карпова в своем Telegram-канале.
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киржачский район, происшествия, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области
Киржачский район, Происшествия, Владимирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области
В Киржачском районе жителям выплатят по десять тысяч рублей из-за ЧС

Жителям 10 населенных пунктов Киржачского района выплатят по 10 тыс руб из-за ЧС

© РИА Новости / Владимир Никонов | Перейти в медиабанкРежим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва
Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Никонов
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Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Жителям 10 населенных пунктов и двух СНТ Киржачского района Владимирской области выплатят по 10 тысяч рублей из-за ЧС, сообщила глава района Елена Карпова.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших трое военных и один гражданский.
"Уже принято решение о выплате единовременной финансовой помощи в размере 10 тысяч рублей из бюджета Киржачского района всем жителям населенных пунктов п. Барсово, п. Мирный, п. Першино, д. Храпки, д.Грибаново, п/о Дубки, д. Дубки, участок Мележи, д. Дворищи, д. Илейкино, СНТ "Звездный", СНТ "Лужки" в границах зоны чрезвычайной ситуации на территории Киржачского района", - написала Карпова в своем Telegram-канале.
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Киржачский районПроисшествияВладимирская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Взрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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