https://ria.ru/20250424/kirzhach-2013249560.html

В Киржачском районе жителям выплатят по десять тысяч рублей из-за ЧС

В Киржачском районе жителям выплатят по десять тысяч рублей из-за ЧС - РИА Новости, 24.04.2025

В Киржачском районе жителям выплатят по десять тысяч рублей из-за ЧС

Жителям 10 населенных пунктов и двух СНТ Киржачского района Владимирской области выплатят по 10 тысяч рублей из-за ЧС, сообщила глава района Елена Карпова. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:21:00+03:00

2025-04-24T17:21:00+03:00

2025-04-24T17:24:00+03:00

киржачский район

происшествия

владимирская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

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РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Жителям 10 населенных пунктов и двух СНТ Киржачского района Владимирской области выплатят по 10 тысяч рублей из-за ЧС, сообщила глава района Елена Карпова.Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших трое военных и один гражданский."Уже принято решение о выплате единовременной финансовой помощи в размере 10 тысяч рублей из бюджета Киржачского района всем жителям населенных пунктов п. Барсово, п. Мирный, п. Першино, д. Храпки, д.Грибаново, п/о Дубки, д. Дубки, участок Мележи, д. Дворищи, д. Илейкино, СНТ "Звездный", СНТ "Лужки" в границах зоны чрезвычайной ситуации на территории Киржачского района", - написала Карпова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html

киржачский район

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киржачский район, происшествия, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области