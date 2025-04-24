https://ria.ru/20250424/kallas-2013110875.html
"Шанс на мир": действия Каллас вызвали ярость на Западе
"Шанс на мир": действия Каллас вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 24.04.2025
"Шанс на мир": действия Каллас вызвали ярость на Западе
Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергает предложения по урегулированию на Украине несмотря на то, что это может значительно приблизить окончание... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:53:00+03:00
2025-04-24T09:53:00+03:00
2025-04-24T12:01:00+03:00
евросоюз
госдума рф
кайя каллас
виктор орбан
венгрия
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергает предложения по урегулированию на Украине несмотря на то, что это может значительно приблизить окончание конфликта, пишет австрийское издание Exxpress."Она отвергает предложения, которое многие в США и Европе считают реальным шансом на мир: прекращение огня, при котором России будет разрешено сохранить Крым", — пишет издание.Каллас, по словам автора материала, блокирует любую сделку, даже если это означает продолжение войны.При этом, не все европейские государства слепо следуют ее курсу: в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто отвергает вступление Украины в ЕС, отмечается в тексте."Даже за пределами Венгрии возникает вопрос: действительно ли все государства ЕС, включая Австрию, хотят этого бескомпромиссного курса? Многие жаждут прекращения огня — даже ценой непопулярного компромисса", — пишет Exxpress.На этой неделе Каллас в комментарии агентству Agence France-Presse заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от СевастополяДмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.
https://ria.ru/20250424/zapad-2013137414.html
https://ria.ru/20250423/kallas-2012905580.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cac995bb7d7ceb4b28b613a1e14eed3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, госдума рф, кайя каллас, виктор орбан, венгрия, россия, украина, в мире
Евросоюз, Госдума РФ, Кайя Каллас, Виктор Орбан, Венгрия, Россия, Украина, В мире
"Шанс на мир": действия Каллас вызвали ярость на Западе
Exxpress: Каллас отвергает предложения по Украине, которые дают шанс на мир