https://ria.ru/20250424/kallas-2013110875.html

"Шанс на мир": действия Каллас вызвали ярость на Западе

"Шанс на мир": действия Каллас вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 24.04.2025

"Шанс на мир": действия Каллас вызвали ярость на Западе

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергает предложения по урегулированию на Украине несмотря на то, что это может значительно приблизить окончание... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:53:00+03:00

2025-04-24T09:53:00+03:00

2025-04-24T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергает предложения по урегулированию на Украине несмотря на то, что это может значительно приблизить окончание конфликта, пишет австрийское издание Exxpress."Она отвергает предложения, которое многие в США и Европе считают реальным шансом на мир: прекращение огня, при котором России будет разрешено сохранить Крым", — пишет издание.Каллас, по словам автора материала, блокирует любую сделку, даже если это означает продолжение войны.При этом, не все европейские государства слепо следуют ее курсу: в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто отвергает вступление Украины в ЕС, отмечается в тексте."Даже за пределами Венгрии возникает вопрос: действительно ли все государства ЕС, включая Австрию, хотят этого бескомпромиссного курса? Многие жаждут прекращения огня — даже ценой непопулярного компромисса", — пишет Exxpress.На этой неделе Каллас в комментарии агентству Agence France-Presse заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от СевастополяДмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.

https://ria.ru/20250424/zapad-2013137414.html

https://ria.ru/20250423/kallas-2012905580.html

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евросоюз, госдума рф, кайя каллас, виктор орбан, венгрия, россия, украина, в мире