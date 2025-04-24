https://ria.ru/20250424/izrail-2013133527.html

При ударах Израиля по Газе погибли более 20 человек

При ударах Израиля по Газе погибли более 20 человек - РИА Новости, 24.04.2025

При ударах Израиля по Газе погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, как минимум 10 человек стали жертвами удара по полицейскому участку в городе... РИА Новости, 24.04.2025

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хамас

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, как минимум 10 человек стали жертвами удара по полицейскому участку в городе Джебалия, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "Жертвами израильских бомбардировок сектора Газа с утра четверга стали 23 человека, 16 из них погибли при ударах по городу Газа и северным районам сектора", - сообщили источники. По данным корреспондента телеканала, не менее 10 человек погибли при обстреле полицейского участка в городе Джебалия на севере сектора. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250423/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году