https://ria.ru/20250424/izbienie-2013258342.html
В Самаре завели дело об избиении ребенка
В Самаре завели дело об избиении ребенка - РИА Новости, 24.04.2025
В Самаре завели дело об избиении ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об избиении группой подростков вместе с матерью одного из них 12-летнего мальчика в Самаре, сообщил информационный центр СК РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:43:00+03:00
2025-04-24T17:43:00+03:00
2025-04-24T17:43:00+03:00
россия
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следственный комитет россии (ск рф)
общество
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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об избиении группой подростков вместе с матерью одного из них 12-летнего мальчика в Самаре, сообщил информационный центр СК РФ. "В сети интернет размещено видеообращение супруги участника СВО из города Самары по вопросу совершения мигрантами из Узбекистана противоправных действий в отношении ее 12-летнего сына. Несколько подростков на протяжении длительного времени беспричинно совершают противоправные действия в отношении мальчика. 21 апреля текущего года мать одного из фигурантов в ходе конфликта детей применила к малолетнему удушающий прием, на следующий день подростки вновь жестоко избили пострадавшего, в результате чего он был госпитализирован. В СУСК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в Telegram-канале информационного центра. Уточняется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУСК Александра Воеводина доклад о ходе и результатах расследования дела.
https://ria.ru/20250424/prokuratura-2013196534.html
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россия, самара, узбекистан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Самара, Узбекистан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Самаре завели дело об избиении ребенка
СК в Самаре завел дело об избиении мальчика подростками вместе с матерью