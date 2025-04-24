Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента
Участник группы "Каста" рэпер Влади обжаловал в суде статус иноагента
Участники группы "Каста". Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Участник группы "Каста" рэпер Влади* (Владислав Лешкевич*) обжаловал статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Истец: Лешкевич В. В.*, ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации", — сказали в инстанции.
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Дату заседания пока не назначили. Как следует из картотеки, иск поступил в суд 22 апреля.
Минюст внес Лешкевича* в реестр иностранных агентов в январе прошлого года. По данным ведомства, репер активно распространял материалы других иноагентов, а также фейки о решениях и действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине.
Участники группы "Каста" покинули Россию после начала СВО. В марте этого года стало известно, что все песни группы, кроме концертных записей, больше недоступны в сервисе "Яндекс Музыка". Представители сервиса заявили, что "Каста" удалила треки по собственному решению. Не осталось их песен и Apple Music, хотя в "VK Музыка" и Spotify они доступны.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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