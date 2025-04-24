https://ria.ru/20250424/inoagent-2013109190.html

Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента

Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента - РИА Новости, 24.04.2025

Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента

Участник группы "Каста" рэпер Влади* (Владислав Лешкевич*) обжаловал статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:38:00+03:00

2025-04-24T09:38:00+03:00

2025-04-24T09:38:00+03:00

россия

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Участник группы "Каста" рэпер Влади* (Владислав Лешкевич*) обжаловал статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде."Истец: Лешкевич В. В.*, ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации", — сказали в инстанции.Дату заседания пока не назначили. Как следует из картотеки, иск поступил в суд 22 апреля.Минюст внес Лешкевича* в реестр иностранных агентов в январе прошлого года. По данным ведомства, репер активно распространял материалы других иноагентов, а также фейки о решениях и действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине.Участники группы "Каста" покинули Россию после начала СВО. В марте этого года стало известно, что все песни группы, кроме концертных записей, больше недоступны в сервисе "Яндекс Музыка". Представители сервиса заявили, что "Каста" удалила треки по собственному решению. Не осталось их песен и Apple Music, хотя в "VK Музыка" и Spotify они доступны.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250422/shtraf-2012746354.html

https://ria.ru/20250421/slepakov-2012579481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)