Рейтинг@Mail.ru
Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/inoagent-2013109190.html
Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента
Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента - РИА Новости, 24.04.2025
Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента
Участник группы "Каста" рэпер Влади* (Владислав Лешкевич*) обжаловал статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:38:00+03:00
2025-04-24T09:38:00+03:00
россия
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972510169_0:0:3355:1887_1920x0_80_0_0_45e5d52daaa02daeb321d6370bc65412.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Участник группы "Каста" рэпер Влади* (Владислав Лешкевич*) обжаловал статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде."Истец: Лешкевич В. В.*, ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации", — сказали в инстанции.Дату заседания пока не назначили. Как следует из картотеки, иск поступил в суд 22 апреля.Минюст внес Лешкевича* в реестр иностранных агентов в январе прошлого года. По данным ведомства, репер активно распространял материалы других иноагентов, а также фейки о решениях и действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине.Участники группы "Каста" покинули Россию после начала СВО. В марте этого года стало известно, что все песни группы, кроме концертных записей, больше недоступны в сервисе "Яндекс Музыка". Представители сервиса заявили, что "Каста" удалила треки по собственному решению. Не осталось их песен и Apple Music, хотя в "VK Музыка" и Spotify они доступны.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250422/shtraf-2012746354.html
https://ria.ru/20250421/slepakov-2012579481.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972510169_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_07005e405802cc9367fdf04853dee4fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента

Участник группы "Каста" рэпер Влади обжаловал в суде статус иноагента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники группы "Каста"
Участники группы Каста - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Участники группы "Каста". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Участник группы "Каста" рэпер Влади* (Владислав Лешкевич*) обжаловал статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Истец: Лешкевич В. В.*, ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации", — сказали в инстанции.
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Суд утвердил штраф историку Эйдельман* за дискредитацию армии
22 апреля, 15:10
Дату заседания пока не назначили. Как следует из картотеки, иск поступил в суд 22 апреля.
Минюст внес Лешкевича* в реестр иностранных агентов в январе прошлого года. По данным ведомства, репер активно распространял материалы других иноагентов, а также фейки о решениях и действиях российских властей и их политике. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине.
Участники группы "Каста" покинули Россию после начала СВО. В марте этого года стало известно, что все песни группы, кроме концертных записей, больше недоступны в сервисе "Яндекс Музыка". Представители сервиса заявили, что "Каста" удалила треки по собственному решению. Не осталось их песен и Apple Music, хотя в "VK Музыка" и Spotify они доступны.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей
21 апреля, 17:57
 
РоссияОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала