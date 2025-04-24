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Индия объявила военных советников посольства Пакистана персонами нон грата - РИА Новости, 24.04.2025
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10:53 24.04.2025 (обновлено: 13:25 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/indija-2013130161.html
Индия объявила военных советников посольства Пакистана персонами нон грата
Индия объявила военных советников посольства Пакистана персонами нон грата - РИА Новости, 24.04.2025
Индия объявила военных советников посольства Пакистана персонами нон грата
Индия высылает военных советников посольства Пакистана, соответствующую ноту вручили главному пакистанскому дипломату в Нью-Дели Сааду Ахмаду Варрайчу, передает РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:53:00+03:00
2025-04-24T13:25:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр — РИА Новости. Индия высылает военных советников посольства Пакистана, соответствующую ноту вручили главному пакистанскому дипломату в Нью-Дели Сааду Ахмаду Варрайчу, передает агентство АНИ. "По данным источников, Индия вызвала Варрайча и вручила официальную ноту об объявлении военных дипломатов персонами нон грата", — говорится в публикации. О том, что советники по обороне, военно-морским и воздушным силам при Высоком комиссариате Пакистана в Нью-Дели должны будут в течение недели покинуть Индию, объявил накануне первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри. Кроме того, Нью-Дели отзывает своих советников по обороне, ВМС и авиации из состава Высокой комиссии в Исламабаде и аннулирует эти должности.Поводом для такого решения стал теракт, который произошел 22 апреля в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир. Трое вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, совершавшим конную прогулку в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Власти Индии потребовали от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, они запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже въехал по этой системе, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию. Систему освобождения от виз СААРК ввели в действие в 1992 году. Сейчас в списке значатся 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные чиновники, судьи высших судов, парламентарии, бизнесмены, журналисты, спортсмены. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250424/indija-2013112781.html
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в мире, индия, пакистан, нью-дели, нарендра моди
В мире, Индия, Пакистан, Нью-Дели, Нарендра Моди
Индия объявила военных советников посольства Пакистана персонами нон грата

Индия заявила о признании военных советников Пакистана персонами нон грата

© AP Photo / Altaf QadriВысшая комиссия Пакистана в Нью-Дели
Высшая комиссия Пакистана в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
Высшая комиссия Пакистана в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр — РИА Новости. Индия высылает военных советников посольства Пакистана, соответствующую ноту вручили главному пакистанскому дипломату в Нью-Дели Сааду Ахмаду Варрайчу, передает агентство АНИ.
"По данным источников, Индия вызвала Варрайча и вручила официальную ноту об объявлении военных дипломатов персонами нон грата", — говорится в публикации.
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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09:59
О том, что советники по обороне, военно-морским и воздушным силам при Высоком комиссариате Пакистана в Нью-Дели должны будут в течение недели покинуть Индию, объявил накануне первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри. Кроме того, Нью-Дели отзывает своих советников по обороне, ВМС и авиации из состава Высокой комиссии в Исламабаде и аннулирует эти должности.
Поводом для такого решения стал теракт, который произошел 22 апреля в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир. Трое вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, совершавшим конную прогулку в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Власти Индии потребовали от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, они запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже въехал по этой системе, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.
Систему освобождения от виз СААРК ввели в действие в 1992 году. Сейчас в списке значатся 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные чиновники, судьи высших судов, парламентарии, бизнесмены, журналисты, спортсмены.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Силы индийской гвардии патрулируют улицу в Пахалгаме, союзная территория Джамму и Кашмир - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Вчера, 07:52
 
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