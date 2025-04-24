Рейтинг@Mail.ru
Индия заблокировала аккаунт правительства Пакистана в соцсети X - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/indija-2013112781.html
Индия заблокировала аккаунт правительства Пакистана в соцсети X
Индия заблокировала аккаунт правительства Пакистана в соцсети X - РИА Новости, 24.04.2025
Индия заблокировала аккаунт правительства Пакистана в соцсети X
Индия заблокировала доступ к аккаунту правительства Пакистана в соцсети X после атаки террористов в Джамму и Кашмире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:59:00+03:00
2025-04-24T09:59:00+03:00
в мире
пакистан
индия
джамму
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5679f13d3b6a571cb4fe3dae69c26a7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Индия заблокировала доступ к аккаунту правительства Пакистана в соцсети X после атаки террористов в Джамму и Кашмире, передает корреспондент РИА Новости. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Трое вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба*". В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Блокировка доступа к аккаунту правительства Пакистана последовала за объявлением индийскими властями серии жестких ответных мер на атаку, включая приостановление договора о водах Инда. Комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Индии Нарендры Моди решил сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, в частности выслать всех военных советников из пакистанской Высокой комиссии в Нью-Дели и отозвать своих военных советников из Высокой комиссии в Исламабаде, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Помимо этого, власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов на то, чтобы покинуть Индию. Система освобождения от виз СААРК была введена в действие в 1992 году. В настоящее время в список включены 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные лица, судьи высших судов, парламентарии, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены и так далее. Договор о водах Инда - ключевое соглашение о совместном использовании реки. Он был заключен в 1960 году. Документом был определен период продолжительностью в 10 лет, в течение которого Индия была обязана подавать воду в каналы Пакистана из своих восточных рек до тех пор, пока Пакистан не сможет построить систему каналов для использования вод западных рек.* запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250422/indija-2012809629.html
https://ria.ru/20250423/indiya-2012876499.html
пакистан
индия
джамму
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975480076_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_c07930939dc33680bbe12fbcd83f716a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, индия, джамму, нарендра моди
В мире, Пакистан, Индия, Джамму, Нарендра Моди
Индия заблокировала аккаунт правительства Пакистана в соцсети X

Индия заблокировала аккаунт правительства Пакистана в соцсети X после теракта

© AP Photo / Channi AnandНью-Дели, Индия
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Channi Anand
Нью-Дели, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр - РИА Новости. Индия заблокировала доступ к аккаунту правительства Пакистана в соцсети X после атаки террористов в Джамму и Кашмире, передает корреспондент РИА Новости.
Медики спасают раненого после нападения террористов в регионе Кашмир на севере Индии - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Индии при нападении террористов погибли 27 человек
22 апреля, 18:07
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Трое вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба*". В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Блокировка доступа к аккаунту правительства Пакистана последовала за объявлением индийскими властями серии жестких ответных мер на атаку, включая приостановление договора о водах Инда.
Комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Индии Нарендры Моди решил сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, в частности выслать всех военных советников из пакистанской Высокой комиссии в Нью-Дели и отозвать своих военных советников из Высокой комиссии в Исламабаде, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Помимо этого, власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.
Система освобождения от виз СААРК была введена в действие в 1992 году. В настоящее время в список включены 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные лица, судьи высших судов, парламентарии, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены и так далее.
Договор о водах Инда - ключевое соглашение о совместном использовании реки. Он был заключен в 1960 году. Документом был определен период продолжительностью в 10 лет, в течение которого Индия была обязана подавать воду в каналы Пакистана из своих восточных рек до тех пор, пока Пакистан не сможет построить систему каналов для использования вод западных рек.
* запрещенная в России террористическая организация
Силы индийской гвардии патрулируют улицу в Пахалгаме, союзная территория Джамму и Кашмир - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Индии ликвидировали двух террористов, пытавшихся проникнуть в Кашмир
Вчера, 07:52
 
В миреПакистанИндияДжаммуНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала