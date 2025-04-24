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МИД выразил соболезнования семье погибшего военкора Гольдина

МИД выразил соболезнования семье погибшего военкора Гольдина - РИА Новости, 24.04.2025

МИД выразил соболезнования семье погибшего военкора Гольдина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:09:00+03:00

2025-04-24T14:09:00+03:00

2025-04-24T14:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

никита гольдин

мария захарова

александр федорчак (военкор)

красная звезда

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина. "Мы выражаем глубокие соболезнования семье, близким погибшего", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что ВСУ использовали ракеты HIMARS для удара по журналистам, в числе которых был и Гольдин. "Уже сам факт того, что для атаки гражданского автомобиля с безоружными журналистами укробандеровцы не пожалели сразу две дефицитных ракеты, исключает случайный характер нападения", - подчеркнула Захарова. В зоне СВО, от полученных ранений в результате атаки украинских боевиков, скончался военный журналист, офицер Редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Гольдин, сообщило ранее в четверг издание. В конце марта в результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения, но после от полученных травм скончался.

https://ria.ru/20250325/mid-2007081396.html

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россия, луганская народная республика, никита гольдин, мария захарова, александр федорчак (военкор), красная звезда, вооруженные силы украины