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МИД выразил соболезнования семье погибшего военкора Гольдина
МИД выразил соболезнования семье погибшего военкора Гольдина - РИА Новости, 24.04.2025
МИД выразил соболезнования семье погибшего военкора Гольдина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:09:00+03:00
2025-04-24T14:09:00+03:00
2025-04-24T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
никита гольдин
мария захарова
александр федорчак (военкор)
красная звезда
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего военкора "Красной звезды" Никиты Гольдина. "Мы выражаем глубокие соболезнования семье, близким погибшего", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что ВСУ использовали ракеты HIMARS для удара по журналистам, в числе которых был и Гольдин. "Уже сам факт того, что для атаки гражданского автомобиля с безоружными журналистами укробандеровцы не пожалели сразу две дефицитных ракеты, исключает случайный характер нападения", - подчеркнула Захарова. В зоне СВО, от полученных ранений в результате атаки украинских боевиков, скончался военный журналист, офицер Редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Гольдин, сообщило ранее в четверг издание. В конце марта в результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения, но после от полученных травм скончался.
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россия, луганская народная республика, никита гольдин, мария захарова, александр федорчак (военкор), красная звезда, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Никита Гольдин, Мария Захарова, Александр Федорчак (военкор), Красная звезда, Вооруженные силы Украины
МИД выразил соболезнования семье погибшего военкора Гольдина
Захарова выразила соболезнования семье и близким погибшего военкора Гольдина