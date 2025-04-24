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Военкор Гольдин умер от ран, полученных при атаке ВСУ

Военкор Гольдин умер от ран, полученных при атаке ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025

Военкор Гольдин умер от ран, полученных при атаке ВСУ

Военкор "Красной звезды" лейтенант Никита Гольдин умер в больнице от ран, которые получил в марте при обстреле со стороны ВСУ, сообщила газета. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T00:23:00+03:00

2025-04-24T00:23:00+03:00

2025-04-24T09:55:00+03:00

вооруженные силы украины

красная звезда

специальная военная операция на украине

никита гольдин

луганская народная республика

александр федорчак (военкор)

московский комсомолец

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Военкор "Красной звезды" лейтенант Никита Гольдин умер в больнице от ран, которые получил в марте при обстреле со стороны ВСУ, сообщила газета."От ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне СВО, скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Максимович Гольдин", — говорится в публикации.Гольдин был тяжело ранен 26 марта в ЛНР. При том обстреле погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Раненых Гольдина и сопровождавшего журналистов офицера доставили в военный госпиталь, а через некоторое время со всеми предосторожностями переправили в одну из столичных клиник. Но врачи оказались бессильны — рано утром 22 апреля военкор скончался.Гольдин регулярно готовил сюжеты для телеканала "Звезда" и был автором газетных публикаций в "Красной звезде", "Московском комсомольце", других периодических изданиях.

https://ria.ru/20250325/medvedev-2007169342.html

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вооруженные силы украины, красная звезда, никита гольдин, луганская народная республика, александр федорчак (военкор), московский комсомолец