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Военкор Гольдин умер от ран, полученных при атаке ВСУ
Военкор Гольдин умер от ран, полученных при атаке ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
Военкор Гольдин умер от ран, полученных при атаке ВСУ
Военкор "Красной звезды" лейтенант Никита Гольдин умер в больнице от ран, которые получил в марте при обстреле со стороны ВСУ, сообщила газета. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:23:00+03:00
2025-04-24T00:23:00+03:00
2025-04-24T09:55:00+03:00
вооруженные силы украины
красная звезда
специальная военная операция на украине
никита гольдин
луганская народная республика
александр федорчак (военкор)
московский комсомолец
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Военкор "Красной звезды" лейтенант Никита Гольдин умер в больнице от ран, которые получил в марте при обстреле со стороны ВСУ, сообщила газета."От ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне СВО, скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Максимович Гольдин", — говорится в публикации.Гольдин был тяжело ранен 26 марта в ЛНР. При том обстреле погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Раненых Гольдина и сопровождавшего журналистов офицера доставили в военный госпиталь, а через некоторое время со всеми предосторожностями переправили в одну из столичных клиник. Но врачи оказались бессильны — рано утром 22 апреля военкор скончался.Гольдин регулярно готовил сюжеты для телеканала "Звезда" и был автором газетных публикаций в "Красной звезде", "Московском комсомольце", других периодических изданиях.
https://ria.ru/20250325/medvedev-2007169342.html
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вооруженные силы украины, красная звезда, никита гольдин, луганская народная республика, александр федорчак (военкор), московский комсомолец
Вооруженные силы Украины, Красная звезда, Специальная военная операция на Украине, Никита Гольдин, Луганская Народная Республика, Александр Федорчак (военкор), Московский комсомолец
Военкор Гольдин умер от ран, полученных при атаке ВСУ
Раненный в марте в ЛНР военкор "Красной Звезды" Никита Гольдин умер в больнице