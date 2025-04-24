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Ефимов: в I квартале в Москве построили 11 деловых и коммерческих объектов - РИА Новости, 24.04.2025
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11:16 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/efimov-2013061340.html
Ефимов: в I квартале в Москве построили 11 деловых и коммерческих объектов
Ефимов: в I квартале в Москве построили 11 деловых и коммерческих объектов - РИА Новости, 24.04.2025
Ефимов: в I квартале в Москве построили 11 деловых и коммерческих объектов
В Москве по результатам января-марта 2025 года возвели 11 административно-деловых и коммерческих объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:16:00+03:00
2025-04-24T11:16:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В Москве по результатам января-марта 2025 года возвели 11 административно-деловых и коммерческих объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, суммарная площадь объектов составила 60 тысяч квадратных метров."Офисные и торгово-бытовые помещения появились в центре, на востоке, юге, юго-востоке, западе столицы, а также в Новомосковском административном округе. Строительство велось за счет городского бюджета и внебюджетных средств. Так, за первые три месяца 2025 года инвесторы возвели восемь административно-деловых и торгово-бытовых зданий", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В январе-марте новые здания для офисов и торговых точек появились в ряде локаций, включая районы Таганский, Косино-Ухтомский, Филимонковский, Царицыно, Бирюлево-Восточное, Соколиная Гора, указывается в сообщении.Например, как добавляется в нем, торговый центр почти на 9 тысяч "квадратов" возвели на Элеваторной улице, а в районе Соколиная Гора появился административно-производственный комплекс площадью около 10 тысяч "квадратов".Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о возведении технопарков и музеев в Очаково-Матвеевском.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в I квартале в Москве построили 11 деловых и коммерческих объектов

Ефимов: в первом квартале в Москве построили 11 деловых и коммерческих объектов

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В Москве по результатам января-марта 2025 года возвели 11 административно-деловых и коммерческих объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, суммарная площадь объектов составила 60 тысяч квадратных метров.
«
"Офисные и торгово-бытовые помещения появились в центре, на востоке, юге, юго-востоке, западе столицы, а также в Новомосковском административном округе. Строительство велось за счет городского бюджета и внебюджетных средств. Так, за первые три месяца 2025 года инвесторы возвели восемь административно-деловых и торгово-бытовых зданий", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В январе-марте новые здания для офисов и торговых точек появились в ряде локаций, включая районы Таганский, Косино-Ухтомский, Филимонковский, Царицыно, Бирюлево-Восточное, Соколиная Гора, указывается в сообщении.
Например, как добавляется в нем, торговый центр почти на 9 тысяч "квадратов" возвели на Элеваторной улице, а в районе Соколиная Гора появился административно-производственный комплекс площадью около 10 тысяч "квадратов".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о возведении технопарков и музеев в Очаково-Матвеевском.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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