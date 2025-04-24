https://ria.ru/20250424/doklad--2013235399.html
Появился первый доклад о вкладе российских малых городов в Великую Победу
Появился первый доклад о вкладе российских малых городов в Великую Победу - РИА Новости, 24.04.2025
Появился первый доклад о вкладе российских малых городов в Великую Победу
Центр исследований малых городов (Шуя, Ивановская область) подготовил первый доклад о вкладе малых городов России в Великую Победу; в исследовании, имеющемся в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:32:00+03:00
2025-04-24T16:32:00+03:00
2025-04-24T16:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Центр исследований малых городов (Шуя, Ивановская область) подготовил первый доклад о вкладе малых городов России в Великую Победу; в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости, рассказано о городах, где шли важные сражения, выпускалось оружие и обмундирование для фронта, где комплектовались и готовились войска Красной армии, оказывалась медицинская помощь фронтовикам и другое. В докладе обобщена имеющаяся информация о роли малых городов в достижении Победы. Для изучения были отобраны малые города РФ, население которых в настоящее время не превышает 100 тысяч человек. "При изучении уделялось особое внимание той уникальной роли, которую играл каждый город в ходе боевых действий или в тылу. В итоговый текст исследования мы включили 850 городов России, в разной степени задействованных в событиях Великой Отечественной войны", - говорится в докладе. "Поскольку тяготы войны коснулись в той или иной мере всей страны, то нами указаны и малые города, не затронутые активными военными действиями, и, конечно же, малые города, ковавшие Победу в тылу. На наш взгляд, такая систематизация не только повышает чувство сопричастности у жителей малых городов, но и позволяет обратить внимание на важные аспекты истории – от роли отдельных городов в Победе до изучения истории эвакуации и организации промышленности в тылу", - поясняют авторы исследования. Отмечается, что всё, что приближало Победу, объединило жителей всех городов. "Прежде всего, это касается участия в боевых действиях, трудового подвига в тылу, организации эвакуации, сбора средств и вещей для фронта. В данном докладе мы выделили те индивидуальные особенности, делающие вклад каждого из городов в Победу уникальным и особенным. На наш взгляд, дискуссия о роли малых городов накануне Дня Победы может оказаться крайне полезной как с точки зрения исследования исторического опыта, так и для осмысления роли малых городов в современных реалиях", - говорится в докладе. Выбранные для исследования малые города разделены на несколько групп – города-места важных военных сражений; города воинской славы; города, вблизи которых проходили боевые действия; малые города, ковавшие Победу в тылу - города трудовой доблести и возможные кандидаты на звание "Город трудовой доблести"; производители оружия и обмундирования для фронта; города, обеспечивавшие ресурсное снабжение; логистические центры; центры эвакуации и медицинской помощи; центры комплектования и подготовки войск; города тыла, сыгравшие заметную роль в обеспечении Победы.
https://ria.ru/20250424/vystavka--2013208204.html
https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013178623.html
https://ria.ru/20250424/moskva-2013207581.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Появился первый доклад о вкладе российских малых городов в Великую Победу
Центр исследований малых городов подготовил доклад об их вкладе в Великую Победу
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Центр исследований малых городов (Шуя, Ивановская область) подготовил первый доклад о вкладе малых городов России в Великую Победу; в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости, рассказано о городах, где шли важные сражения, выпускалось оружие и обмундирование для фронта, где комплектовались и готовились войска Красной армии, оказывалась медицинская помощь фронтовикам и другое.
В докладе обобщена имеющаяся информация о роли малых городов в достижении Победы. Для изучения были отобраны малые города РФ
, население которых в настоящее время не превышает 100 тысяч человек.
"При изучении уделялось особое внимание той уникальной роли, которую играл каждый город в ходе боевых действий или в тылу. В итоговый текст исследования мы включили 850 городов России, в разной степени задействованных в событиях Великой Отечественной войны", - говорится в докладе.
"Поскольку тяготы войны коснулись в той или иной мере всей страны, то нами указаны и малые города, не затронутые активными военными действиями, и, конечно же, малые города, ковавшие Победу в тылу. На наш взгляд, такая систематизация не только повышает чувство сопричастности у жителей малых городов, но и позволяет обратить внимание на важные аспекты истории – от роли отдельных городов в Победе до изучения истории эвакуации и организации промышленности в тылу", - поясняют авторы исследования.
Отмечается, что всё, что приближало Победу, объединило жителей всех городов.
"Прежде всего, это касается участия в боевых действиях, трудового подвига в тылу, организации эвакуации, сбора средств и вещей для фронта. В данном докладе мы выделили те индивидуальные особенности, делающие вклад каждого из городов в Победу уникальным и особенным. На наш взгляд, дискуссия о роли малых городов накануне Дня Победы может оказаться крайне полезной как с точки зрения исследования исторического опыта, так и для осмысления роли малых городов в современных реалиях", - говорится в докладе.
Выбранные для исследования малые города разделены на несколько групп – города-места важных военных сражений; города воинской славы; города, вблизи которых проходили боевые действия; малые города, ковавшие Победу в тылу - города трудовой доблести и возможные кандидаты на звание "Город трудовой доблести"; производители оружия и обмундирования для фронта; города, обеспечивавшие ресурсное снабжение; логистические центры; центры эвакуации и медицинской помощи; центры комплектования и подготовки войск; города тыла, сыгравшие заметную роль в обеспечении Победы.