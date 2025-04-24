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Подмосковные энергетики завершили комплекс работ по электросетям в ДНР - РИА Новости, 24.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:10 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/dnr-2013206858.html
Подмосковные энергетики завершили комплекс работ по электросетям в ДНР
Подмосковные энергетики завершили комплекс работ по электросетям в ДНР - РИА Новости, 24.04.2025
Подмосковные энергетики завершили комплекс работ по электросетям в ДНР
Специалисты подмосковной электросетевой компании "Мособлэнерго" завершили в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики работы по восстановлению... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:10:00+03:00
2025-04-24T15:10:00+03:00
новости подмосковья
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты подмосковной электросетевой компании "Мособлэнерго" завершили в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики работы по восстановлению электросетевой инфраструктуры по госконтрактам этого года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. Регион регулярно направляет в ДНР аварийно-восстановительные бригады для ремонта поврежденной инфраструктуры, отмечают в пресс-службе. "Поддержка новых территорий Российской Федерации – наш общий долг. Московская область активно принимает участие в полном цикле работ по восстановлению электросетевого хозяйства: от разминирования территорий до подключения домов", – приводит пресс-служба слова министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова. Так, энергетики выполнили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи в селе Безыменное. Среди завершенных объектов — три участка воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 киловольта. Всего установлена 221 опора, смонтировано более 13 километров провода, подключено свыше 300 абонентов. Также на данный момент для обеспечения жителей ДНР стабильным электроресурсом продолжается капитальный ремонт еще трех участков воздушных линий электропередачи общей протяженностью более 20 километров: в селе Бердянское, в селе Широкино и на участке от села Приморское до села Набережное, Помимо этого, прорабатывается вопрос замены комплектных трансформаторных подстанций в селе Гусельщиково и селе Маркино и проведения работ по реконструкции электроснабжения шести государственных образовательных учреждений, расположенных в отдельных районах Новоазовского муниципального округа ДНР.
https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012970411.html
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донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
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донецкая народная республика, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Донецкая Народная Республика, Московская область (Подмосковье)
Подмосковные энергетики завершили комплекс работ по электросетям в ДНР

Подмосковные специалисты из "Мособлэнерго" закончили комплекс работ в ДНР

© Фото : Министерство энергетики Московской областиЗавершенный комплекс работ по электросетям в ДНР
Завершенный комплекс работ по электросетям в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Министерство энергетики Московской области
Завершенный комплекс работ по электросетям в ДНР
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты подмосковной электросетевой компании "Мособлэнерго" завершили в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики работы по восстановлению электросетевой инфраструктуры по госконтрактам этого года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Регион регулярно направляет в ДНР аварийно-восстановительные бригады для ремонта поврежденной инфраструктуры, отмечают в пресс-службе.
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"Поддержка новых территорий Российской Федерации – наш общий долг. Московская область активно принимает участие в полном цикле работ по восстановлению электросетевого хозяйства: от разминирования территорий до подключения домов", – приводит пресс-служба слова министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова.
Так, энергетики выполнили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи в селе Безыменное.
Среди завершенных объектов — три участка воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 киловольта. Всего установлена 221 опора, смонтировано более 13 километров провода, подключено свыше 300 абонентов.
Также на данный момент для обеспечения жителей ДНР стабильным электроресурсом продолжается капитальный ремонт еще трех участков воздушных линий электропередачи общей протяженностью более 20 километров: в селе Бердянское, в селе Широкино и на участке от села Приморское до села Набережное,
Помимо этого, прорабатывается вопрос замены комплектных трансформаторных подстанций в селе Гусельщиково и селе Маркино и проведения работ по реконструкции электроснабжения шести государственных образовательных учреждений, расположенных в отдельных районах Новоазовского муниципального округа ДНР.
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Новости ПодмосковьяДонецкая Народная РеспубликаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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