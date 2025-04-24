https://ria.ru/20250424/diktant_pobedy-2013263923.html

Диктант Победы: когда пройдет в 2025 году, как участвовать

Диктант Победы 2025: когда проходит, регистрация, как принять участие

Диктант Победы: когда пройдет в 2025 году, как участвовать

"Диктант Победы" – международная акция ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Это возможность прикоснуться к истории, ощутить себя частью великого... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:27:00+03:00

2025-04-24T18:27:00+03:00

2025-04-24T18:27:00+03:00

россия

диктант победы

российское историческое общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. "Диктант Победы" – международная акция ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Это возможность прикоснуться к истории, ощутить себя частью великого подвига, совершенного нашими предками. Историческая акция пройдет в России и 90 странах мира. Тестовые задания для участников переведут на десять языков. За рубежом исторический тест в 2025 году впервые напишут жители Албании, Гвинеи, Индонезии, Кении, Мадагаскара, Намибии, Мьянмы и Танзании.Когда проходитСтать участником "Диктанта Победы", проверить свои знания и, возможно, открыть для себя новые, ранее неизвестные страницы истории, в 2025 году можно 25 апреля очно или дистанционно. Всего откроется 35 тысяч площадок. Центральной точкой проведения акции станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Список региональных площадок доступен на сайте.Как принять участиеПринять участие в "Диктанте Победы" может каждый. Не требуется предоставления каких-либо документов, только предварительная регистрация на сайте и выбор удобного формата прохождения теста (очно или дистанционно).РегистрацияВсе желающие могут участвовать в "Диктанте Победы" в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф 25 апреля 2025 года. Задания на сайте откроются 25 апреля в 09:00 по московскому времени. Время прохождения теста для всех составляет 45 минут.Чтобы стать участником акции очно на одной из предложенных площадок, требуется:Сертификат об участии в "Диктанте Победы", после выполнения заданий можно лично получить у организаторов на площадке проведения мероприятия.Вопросы и ответы диктантаИспытание включает 25 вопросов о ключевых событиях и героях Великой Отечественной войны. Разработкой заданий занимаются эксперты-историки. Участники в рамках тестирования должны выбрать один из нескольких вариантов ответов, а в некоторых вопросах указать, например, место сражения, название произведения о войне, его автора."Диктант Победы" в 2025 году будет включать вопросы, связанные как с современными событиями в зоне СВО, так и исторические подвигами воинов Красной Армии в Донбассе и Новороссии.Результаты диктантаПри прохождении теста онлайн, диплом с набранными баллами и затраченным временем на ответы, можно сразу скачать в личном кабинете участника. Все, кто принимает участие в офлайн-формате, ориентировочно узнают результаты "Диктанта Победы" в июне 2025 года. Организаторы оповестят о точной дате позднее. Победители, набравшие максимальное количество баллов, будут иметь дополнительные преференции при поступлении в вуз.Мнение экспертаПо словам директора Службы внешней разведки РФ, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, международная акция "Диктант Победы" стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Он также отметил, что в задание вновь войдет тема специальной военной операции."Сегодня "Диктант Победы" олицетворяет собой связь времен. Главная цель диктанта была и остается неизменной. Она состоит в том, чтобы отстаивать историческую правду, формировать у наших граждан и у граждан других стран твердые знания о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне и побуждать участников акции расширять свой исторический кругозор", – сказал Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту.

https://ria.ru/20250423/svo-2012902146.html

https://ria.ru/20250423/pobeda-2012913550.html

https://ria.ru/20250421/diktant-2012557153.html

https://ria.ru/20250127/aktsiya-1996053108.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, диктант победы, российское историческое общество, великая отечественная война (1941-1945)