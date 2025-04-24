https://ria.ru/20250424/chinovniki-2013099325.html

FT: в Европе опасаются, что разногласия по Украине сорвут саммит НАТО

FT: в Европе опасаются, что разногласия по Украине сорвут саммит НАТО - РИА Новости, 24.04.2025

FT: в Европе опасаются, что разногласия по Украине сорвут саммит НАТО

Европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом проекта урегулирования на Украине подвергнут... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:49:00+03:00

2025-04-24T08:49:00+03:00

2025-04-24T08:49:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом проекта урегулирования на Украине подвергнут испытаниям двусторонние отношения столиц Европы с Соединенными Штатами, подорвут трансатлантическую безопасность и сорвут саммит НАТО, который должен пройти в конце июня, сообщает газета Financial Times. Как уточняет издание, настойчивые требования Трампа о том, чтобы Украина официально признала Крым российским в рамках мирного соглашения с Россией, "внезапно поставили европейские столицы перед мучительным выбором: оставаться на стороне Киева или встать на сторону Вашингтона". "Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа подвергнут испытанию двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит НАТО в конце июня", - пишет газета. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250423/tramp-2013035184.html

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013070608.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, оон