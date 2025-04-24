Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии с оторвавшейся льдины спасли более 20 рыбаков - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/buryatiya-2013090073.html
В Бурятии с оторвавшейся льдины спасли более 20 рыбаков
В Бурятии с оторвавшейся льдины спасли более 20 рыбаков - РИА Новости, 24.04.2025
В Бурятии с оторвавшейся льдины спасли более 20 рыбаков
Более 20 рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на озере Байкал вблизи поселка Гремячинск в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:10:00+03:00
2025-04-24T07:10:00+03:00
происшествия
байкал
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013089935_0:2:1278:720_1920x0_80_0_0_ba009aa0d55f950a216926ea3745de1d.jpg
УЛАН-УДЭ, 24 апр - РИА Новости. Более 20 рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на озере Байкал вблизи поселка Гремячинск в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, льдину оторвало от берега ранним утром в четверг в районе поселка Гремячинск на озере Байкал. Мужчины были на связи и сами обратились в службу спасения. К ним на аэролодке оперативно выдвинулись спасатели. "На льдине находилось более 20 рыбаков... До прибытия спасателей пострадавших со льдины на берег эвакуировали местные жители. Никто не пострадал, в медицинской помощи люди не нуждаются", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС России напомнили об опасности нахождения на льду Байкала. "Уже начался процесс активного таяния, имеется большая вероятность отрыва льдин и резкое разрушение ледяного покрова", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250419/pozhar-2012266971.html
байкал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013089935_157:0:1120:722_1920x0_80_0_0_7df006d375b2eb4d8f268542ddfc10ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, байкал, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии с оторвавшейся льдины спасли более 20 рыбаков

В Бурятии с оторвавшейся на озере Байкал льдины спасли более 20 рыбаков

© МЧС Республики БурятияСотрудники МЧС спасли более 20 рыбаков с оторвавшейся на озере Байкал льдины в Бурятии. Кадр из видео
Сотрудники МЧС спасли более 20 рыбаков с оторвавшейся на озере Байкал льдины в Бурятии. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© МЧС Республики Бурятия
Сотрудники МЧС спасли более 20 рыбаков с оторвавшейся на озере Байкал льдины в Бурятии. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 24 апр - РИА Новости. Более 20 рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на озере Байкал вблизи поселка Гремячинск в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС.
По данным ведомства, льдину оторвало от берега ранним утром в четверг в районе поселка Гремячинск на озере Байкал. Мужчины были на связи и сами обратились в службу спасения. К ним на аэролодке оперативно выдвинулись спасатели.
"На льдине находилось более 20 рыбаков... До прибытия спасателей пострадавших со льдины на берег эвакуировали местные жители. Никто не пострадал, в медицинской помощи люди не нуждаются", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России напомнили об опасности нахождения на льду Байкала. "Уже начался процесс активного таяния, имеется большая вероятность отрыва льдин и резкое разрушение ледяного покрова", - отметили в ведомстве.
Пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
При пожаре в доме в Москве спасли семь человек
19 апреля, 14:30
 
ПроисшествияБайкалРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала