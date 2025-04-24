https://ria.ru/20250424/buryatiya-2013090073.html

В Бурятии с оторвавшейся льдины спасли более 20 рыбаков

В Бурятии с оторвавшейся льдины спасли более 20 рыбаков - РИА Новости, 24.04.2025

В Бурятии с оторвавшейся льдины спасли более 20 рыбаков

Более 20 рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на озере Байкал вблизи поселка Гремячинск в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:10:00+03:00

2025-04-24T07:10:00+03:00

2025-04-24T07:10:00+03:00

происшествия

байкал

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 24 апр - РИА Новости. Более 20 рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на озере Байкал вблизи поселка Гремячинск в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, льдину оторвало от берега ранним утром в четверг в районе поселка Гремячинск на озере Байкал. Мужчины были на связи и сами обратились в службу спасения. К ним на аэролодке оперативно выдвинулись спасатели. "На льдине находилось более 20 рыбаков... До прибытия спасателей пострадавших со льдины на берег эвакуировали местные жители. Никто не пострадал, в медицинской помощи люди не нуждаются", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС России напомнили об опасности нахождения на льду Байкала. "Уже начался процесс активного таяния, имеется большая вероятность отрыва льдин и резкое разрушение ледяного покрова", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250419/pozhar-2012266971.html

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происшествия, байкал, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)