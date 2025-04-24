https://ria.ru/20250424/britanija-2013291136.html

Стармер признал, что Британия не откажется от ископаемого топлива

Стармер признал, что Британия не откажется от ископаемого топлива - РИА Новости, 24.04.2025

Стармер признал, что Британия не откажется от ископаемого топлива

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что страна еще несколько десятилетий не сможет полностью отказаться от использования ископаемого топлива в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T22:09:00+03:00

2025-04-24T22:09:00+03:00

2025-04-24T22:09:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что страна еще несколько десятилетий не сможет полностью отказаться от использования ископаемого топлива в качестве энергоносителя, несмотря на планы властей по достижению углеродной нейтральности. "Конечно, я принимаю, что ископаемое топливо будет частью нашего энергетического баланса на протяжении ближайших десятилетий", - сказал он, выступая на саммите по энергобезопасности в Лондоне. Трансляция велась на сайте Международного энергетического агентства. Великобритания, как и страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств, поставила цель достижения так называемой "углеродной нейтральности", то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов в атмосферу Земли и их поглощением, к 2050 году. Для реализации задачи во многих секторах экономики проводятся реформы: энергетика переводится с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, транспорт электрифицируется, в промышленности внедряются энергоэффективные технологии и водород.

https://ria.ru/20250206/shantazh-1997632057.html

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великобритания, лондон, сша, кир стармер, международное энергетическое агентство, в мире