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Заявление Трампа об Украине вызвало неожиданную реакцию на Западе - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 24.04.2025 (обновлено: 11:15 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/bouz-2013126183.html
Заявление Трампа об Украине вызвало неожиданную реакцию на Западе
Заявление Трампа об Украине вызвало неожиданную реакцию на Западе - РИА Новости, 24.04.2025
Заявление Трампа об Украине вызвало неожиданную реакцию на Западе
Выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине будет смертным приговором Владимиру Зеленскому, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:37:00+03:00
2025-04-24T11:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине будет смертным приговором Владимиру Зеленскому, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Трамп может и, скорее всего, уйдет из Украины, если Зеленского не отстранят от должности или если он не выполнит требования Белого дома по мирному соглашению и полезным ископаемым", — говорится в публикации. По мнению журналиста, если Вашингтон бросит Киев, то США и Россия продолжат восстанавливать отношения в экономическом и геостратегическом плане. Кроме того, совершенно очевидно, что без военной, разведывательной и финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов Лондон и Брюссель не смогут поддержать и без того истощенную Украину, пишет Боуз. Он добавил, что по сути, это смертный приговор Киеву и Зеленскому, которого, и Трамп этого не скрывает, он сильно недолюбливает. Так же, это стратегический способ для Вашингтона продемонстрировать сбившимся с пути ЕС, НАТО и Лондону, что без финансовой и военной мощи США, они мало что смогут сделать. Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013099076.html
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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз, США
Заявление Трампа об Украине вызвало неожиданную реакцию на Западе

Боуз: выход Трампа из переговоров станет смертным приговором для Зеленского

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине будет смертным приговором Владимиру Зеленскому, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

"Трамп может и, скорее всего, уйдет из Украины, если Зеленского не отстранят от должности или если он не выполнит требования Белого дома по мирному соглашению и полезным ископаемым", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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По мнению журналиста, если Вашингтон бросит Киев, то США и Россия продолжат восстанавливать отношения в экономическом и геостратегическом плане. Кроме того, совершенно очевидно, что без военной, разведывательной и финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов Лондон и Брюссель не смогут поддержать и без того истощенную Украину, пишет Боуз.

Он добавил, что по сути, это смертный приговор Киеву и Зеленскому, которого, и Трамп этого не скрывает, он сильно недолюбливает. Так же, это стратегический способ для Вашингтона продемонстрировать сбившимся с пути ЕС, НАТО и Лондону, что без финансовой и военной мощи США, они мало что смогут сделать.

Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаЕвросоюзСША
 
 
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