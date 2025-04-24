https://ria.ru/20250424/bouz-2013126183.html

Заявление Трампа об Украине вызвало неожиданную реакцию на Западе

Заявление Трампа об Украине вызвало неожиданную реакцию на Западе - РИА Новости, 24.04.2025

Заявление Трампа об Украине вызвало неожиданную реакцию на Западе

Выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине будет смертным приговором Владимиру Зеленскому, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:37:00+03:00

2025-04-24T10:37:00+03:00

2025-04-24T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине будет смертным приговором Владимиру Зеленскому, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Трамп может и, скорее всего, уйдет из Украины, если Зеленского не отстранят от должности или если он не выполнит требования Белого дома по мирному соглашению и полезным ископаемым", — говорится в публикации. По мнению журналиста, если Вашингтон бросит Киев, то США и Россия продолжат восстанавливать отношения в экономическом и геостратегическом плане. Кроме того, совершенно очевидно, что без военной, разведывательной и финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов Лондон и Брюссель не смогут поддержать и без того истощенную Украину, пишет Боуз. Он добавил, что по сути, это смертный приговор Киеву и Зеленскому, которого, и Трамп этого не скрывает, он сильно недолюбливает. Так же, это стратегический способ для Вашингтона продемонстрировать сбившимся с пути ЕС, НАТО и Лондону, что без финансовой и военной мощи США, они мало что смогут сделать. Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013099076.html

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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина, евросоюз, сша