https://ria.ru/20250424/bolshinstvo-2013113741.html

Опрос показал отношение жителей Польши к отправке войск на Украину

Опрос показал отношение жителей Польши к отправке войск на Украину - РИА Новости, 24.04.2025

Опрос показал отношение жителей Польши к отправке войск на Украину

Большинство граждан Польши выступают против направления своих войск на Украину даже после окончания боевых действий, свидетельствуют результаты социологического РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:08:00+03:00

2025-04-24T10:08:00+03:00

2025-04-24T10:08:00+03:00

украина

польша

россия

эммануэль макрон

радослав сикорский

сергей лавров

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Большинство граждан Польши выступают против направления своих войск на Украину даже после окончания боевых действий, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией Opinia24. Во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша поддержит страны НАТО, желающие направить войска на Украину, но сама этого делать не будет. В ходе исследования всем респондентам был задан один и тот же вопрос: "если после окончания боевых действий на Украине западные страны отправят на Украину своих солдат в рамках миротворческой стабилизационной миссии, должны ли польские солдаты принять в ней участие?". Против направления польских войск на Украину высказались большинство – 56% участников. В свою очередь 32% респондентов считают, что Польша должна будет направить на Украину свои войска. При этом 13% участников исследования заявили, что не имеют определенного мнения по данному вопросу. Наибольшей поддержкой идея направить польских солдат на Украину пользуется среди самых молодых (18-24 года) и составляет 36%, а наибольший процент противников этого был зафиксирован в возрастной группе 25-29 лет (66%). Больше всего противников направления польских войск на Украину среди избирателей коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (82%) при 12% сторонников, а сторонников больше всего среди избирателей коалиции "Левых" - 48% "за" при 39% "против". Исследование было проведено 2-6 апреля на репрезентативной выборке из 1002 совершеннолетних граждан Польши. Данных о погрешности не приводится. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2013060810.html

https://ria.ru/20250423/polsha-2012917121.html

https://ria.ru/20250417/rol-2011713905.html

украина

польша

россия

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украина, польша, россия, эммануэль макрон, радослав сикорский, сергей лавров, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире