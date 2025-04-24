https://ria.ru/20250424/bilayn-2013198079.html

"Билайн" получит первые отечественные базовые станции в этом году

"Билайн" получит первые отечественные базовые станции в этом году - РИА Новости, 24.04.2025

"Билайн" получит первые отечественные базовые станции в этом году

"Билайн" завершает конкурс на выбор производителя и поставщика отечественных базовых станций связи, часть поставок предусмотрена уже в этом году, рассказал... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:52:00+03:00

2025-04-24T14:52:00+03:00

2025-04-24T14:52:00+03:00

россия

билайн

вымпелком

максут шадаев

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Билайн" завершает конкурс на выбор производителя и поставщика отечественных базовых станций связи, часть поставок предусмотрена уже в этом году, рассказал замгендиректора, руководитель технического блока компании "Вымпелком" Валерий Шоржин. "У нас сейчас в завершающей фазе находится конкурс на выбор производителя и, соответственно, поставщика базовых станций. Не буду раскрывать его детали. В принципе, по его условиям, часть поставок предусмотрена уже в этом году", - сказал он. По его словам, компания пока не готова устанавливать оборудование в больших городах, оно будет в периферийных районах. "Здесь не имеет значения количество регионов. Мы будем пробовать разные сочетания ландшафтных условий. Но это будут точечные внедрения", - добавил он. Шоржин уточнил, что речь не идет про "свопы", когда оператор меняет все оборудование на новое. На текущий момент, в силу экономических причин, компания к такому не готова. Согласно отчету по МСФО, по итогам 2024 года количество базовых станций оператора увеличилось на 4,1%, достигнув 212,6 тысячи. В октябре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что к 2027 году отечественные базовые станции стандартов GSM/LTE/5G выйдут в серийное производство и займут в сетях связи в России долю в 33% от общего объема ежегодно устанавливаемых базовых станций.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, вымпелком, максут шадаев