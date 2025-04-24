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В Гомельской области Белоруссии прошла акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:23 24.04.2025 (обновлено: 13:26 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/belorussiya-2013173230.html
В Гомельской области Белоруссии прошла акция "Сад Памяти"
В Гомельской области Белоруссии прошла акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 24.04.2025
В Гомельской области Белоруссии прошла акция "Сад Памяти"
Акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошла в Буда-Кошелево Гомельской области Белоруссии, сообщили... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:23:00+03:00
2025-04-24T13:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
гомель
гомельская область
белоруссия
владимир путин
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошла в Буда-Кошелево Гомельской области Белоруссии, сообщили РИА Новости в четверг в Русском Доме в Гомеле. "Высадка яблонь в рамках акции "Сад Памяти" прошла сегодня в Буда-Кошелеве", - сообщил представитель Русского Дома в Гомеле. Молодые яблони были высажены на территории Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа. В акции приняли участие руководитель Русского дома в Гомеле Александр Моржухин и сотрудники Русского Дома, работники и студенты колледжа, а также руководство и сотрудники картинной галереи имени Е.Е. Моисеенко. По словам собеседника агентства, планируется, что в будущем уход за высаженными деревьями, которые являются символом жизни и передающейся от поколения к поколению памяти, будут осуществлять учащиеся колледжа. После высадки деревьев участники акции возложили цветы к вечному огню в мемориальном комплексе "Братская могила советских воинов и партизан", который расположен в центре города. Как рассказали в Русском Доме в Гомеле, в связи с 80-летием Победы Россотрудничеством в Гомельском регионе запланирован целый ряд памятных и патриотических мероприятий, выставок. Одним из таких мероприятий станет акция "Огонь Памяти", которая пройдет 6 мая в Гомеле. В рамках акции планируется привезти в город частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Москве. Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции в высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.
https://ria.ru/20250423/posolstvo-2012867137.html
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гомель, гомельская область, белоруссия, владимир путин, волонтеры победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Гомель, Гомельская область, Белоруссия, Владимир Путин, Волонтеры Победы
В Гомельской области Белоруссии прошла акция "Сад Памяти"

В Гомельской области Белоруссии прошла акция "Сад Памяти" к 80-летию Победы

© Фото : Русский дом в ГомелеАкция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Гомельской области Белоруссии
Акция Сад Памяти, посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Гомельской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Русский дом в Гомеле
Акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Гомельской области Белоруссии
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Акция "Сад Памяти", посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошла в Буда-Кошелево Гомельской области Белоруссии, сообщили РИА Новости в четверг в Русском Доме в Гомеле.
"Высадка яблонь в рамках акции "Сад Памяти" прошла сегодня в Буда-Кошелеве", - сообщил представитель Русского Дома в Гомеле.
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Молодые яблони были высажены на территории Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа. В акции приняли участие руководитель Русского дома в Гомеле Александр Моржухин и сотрудники Русского Дома, работники и студенты колледжа, а также руководство и сотрудники картинной галереи имени Е.Е. Моисеенко.
По словам собеседника агентства, планируется, что в будущем уход за высаженными деревьями, которые являются символом жизни и передающейся от поколения к поколению памяти, будут осуществлять учащиеся колледжа.
После высадки деревьев участники акции возложили цветы к вечному огню в мемориальном комплексе "Братская могила советских воинов и партизан", который расположен в центре города.
Как рассказали в Русском Доме в Гомеле, в связи с 80-летием Победы Россотрудничеством в Гомельском регионе запланирован целый ряд памятных и патриотических мероприятий, выставок. Одним из таких мероприятий станет акция "Огонь Памяти", которая пройдет 6 мая в Гомеле. В рамках акции планируется привезти в город частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Москве.
Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала
Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции в высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.
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