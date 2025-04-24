https://ria.ru/20250424/bejrut-2013208832.html

В Бейруте проходит массовый митинг против снижения пенсий

В Бейруте проходит массовый митинг против снижения пенсий - РИА Новости, 24.04.2025

В Бейруте проходит массовый митинг против снижения пенсий

Военные пенсионеры вместе с членами ряда пенсионных комитетов и сотрудниками государственного и частного секторов, проводят массовую акцию на площади Рияд... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:20:00+03:00

2025-04-24T15:20:00+03:00

2025-04-24T15:20:00+03:00

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БЕЙРУТ, 24 апр - РИА Новости. Военные пенсионеры вместе с членами ряда пенсионных комитетов и сотрудниками государственного и частного секторов, проводят массовую акцию на площади Рияд ас-Солх в центре Бейрута под девизом "Нет голоду и унижению", протестуя против снижения пенсионных выплат на фоне роста цен на товары и практически полного отсутствия социальных и медицинских страховок, а также транспортных выплат, передает корреспондент РИА Новости. Мирная акция протеста на площади площади Рияд ас-Солх проходит одновременно с заседанием законодательного собрания в палате депутатов. В центре Ливанской столицы введены усиленные меры безопасности. На место массовой акции стянуты армейские подразделения и силы быстрого реагирования МВД. Протестующие граждане, в частности, призвали увеличить их пенсии, а также потребовали от палаты депутатов провести финансовые реформы и пересмотреть зарплаты сотрудников государственного и частного сектора, особенно после падения покупательной способности и снижения доходов. Ливанский парламент в четверг проводит заседание с участием премьер-министра Наваф Салама и нескольких министров, в повестке дня 23 закона, которые предполагается обсудить, среди которых законопроект о снятии банковской тайны, представленный правительством, который является первым пунктом повестки дня, а также ряд финансовых реформ и другие законы, касающиеся муниципальных выборов, которые должны состояться в мае. Ливан с 2019 года находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности. Одним из главных условий для получения международной помощи, в том числе по линии МВФ, является проведение эффективных финансово-экономических реформ.

https://ria.ru/20250401/beyrut-2008539347.html

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