https://ria.ru/20250424/bank-2013268795.html

В Приднестровье банк выпустил памятную банкноту к 80-летию Победы

В Приднестровье банк выпустил памятную банкноту к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.04.2025

В Приднестровье банк выпустил памятную банкноту к 80-летию Победы

Приднестровский республиканский банк (центробанк) выпустил памятную банкноту к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила в РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:52:00+03:00

2025-04-24T18:52:00+03:00

2025-04-24T18:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Приднестровский республиканский банк (центробанк) выпустил памятную банкноту к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила в четверг пресс-служба регулятора. "С 24 апреля 2025 года в обращение вводятся памятные банкноты Приднестровского республиканского банка номиналом 1 рубль "80-летие Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Уточняется, что формат, общий дизайн и технические характеристики памятной банкноты соответствуют находящейся в обращении банкноте номиналом 1 рубль. На памятной банкноте в правом поле лицевой стороны нанесена специальная маркировка в виде выполненных в красно-оранжевых оттенках изображения скульптуры "Родина-мать зовёт!" и надписей в две строки, разделённых георгиевской лентой, "80" и "Победа". Тираж памятных банкнот составляет 2 500 штук. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250411/pobeda-2010784247.html

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997960128.html

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ссср

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в мире, молдавия, ссср, румыния