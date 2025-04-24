https://ria.ru/20250424/babushkina-2013151411.html
Бабушкина: сделаем все возможное для отдыха детей Свердловской области
Бабушкина: сделаем все возможное для отдыха детей Свердловской области - РИА Новости, 24.04.2025
Бабушкина: сделаем все возможное для отдыха детей Свердловской области
Будет сделано все возможное для безопасного и качественного отдыха более 4,6 тысячи детей на Черноморском побережье в рамках социального проекта "Поезд... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:09:00+03:00
2025-04-24T12:09:00+03:00
2025-04-24T12:09:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Будет сделано все возможное для безопасного и качественного отдыха более 4,6 тысячи детей на Черноморском побережье в рамках социального проекта "Поезд здоровья", сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. По данным пресс-службы регпарламента, спикер провела заседание оргкомитета по подготовке к реализации социального проекта "Поезд здоровья" в 2025 году. Ежегодно у юных свердловчан есть возможность отдохнуть на Черном море в рамках проекта "Поезд здоровья". За 2024 год, например, в детском санаторно-оздоровительном комплексе "Жемчужина России" побывали 4654 уральских школьника из 73 муниципалитетов Среднего Урала. "В планах на 2025 год – организовать отдых и оздоровление 4657 детей. Многолетнее сотрудничество с комплексом "Жемчужина России" позволяет говорить о том, что будут выполнены все указания Роспотребнадзора, Росздравнадзора, будет сделано все возможное для того, чтобы наши дети замечательно провели время на Черноморском побережье. Главная задача на сегодня обеспечить все условия для безопасного и качественного отдыха детей", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. В областном бюджете на 2025 год на проект "Поезд здоровья" запланировано 470,8 миллиона рублей. В ходе заседания также состоялась церемония награждения Серебряным знаком Заксобрания Свердловской области и благодарственными письмами регпарламента лучших специалистов по итогам реализации проекта "Поезд здоровья" в 2024 году.
https://ria.ru/20250422/babushkina-2012719335.html
https://ria.ru/20250418/sovety-2012108139.html
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7 495 645-6601
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людмила бабушкина
Свердловская область , Людмила Бабушкина
Бабушкина: сделаем все возможное для отдыха детей Свердловской области
Бабушкина: сделаем все возможное для отдыха более 4,6 тысячи юных свердловчан
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Будет сделано все возможное для безопасного и качественного отдыха более 4,6 тысячи детей на Черноморском побережье в рамках социального проекта "Поезд здоровья", сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
По данным пресс-службы регпарламента, спикер провела заседание оргкомитета по подготовке к реализации социального проекта "Поезд здоровья" в 2025 году.
Ежегодно у юных свердловчан есть возможность отдохнуть на Черном море
в рамках проекта "Поезд здоровья". За 2024 год, например, в детском санаторно-оздоровительном комплексе "Жемчужина России" побывали 4654 уральских школьника из 73 муниципалитетов Среднего Урала.
"В планах на 2025 год – организовать отдых и оздоровление 4657 детей. Многолетнее сотрудничество с комплексом "Жемчужина России" позволяет говорить о том, что будут выполнены все указания Роспотребнадзора
, Росздравнадзора
, будет сделано все возможное для того, чтобы наши дети замечательно провели время на Черноморском побережье. Главная задача на сегодня обеспечить все условия для безопасного и качественного отдыха детей", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной
.
В областном бюджете на 2025 год на проект "Поезд здоровья" запланировано 470,8 миллиона рублей.
В ходе заседания также состоялась церемония награждения Серебряным знаком Заксобрания Свердловской области и благодарственными письмами регпарламента лучших специалистов по итогам реализации проекта "Поезд здоровья" в 2024 году.