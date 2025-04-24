https://ria.ru/20250424/anokhin-2013294065.html
Анохин: более 2 тысяч мероприятий пройдет на Смоленщине к 80-летию Победы
Анохин: более 2 тысяч мероприятий пройдет на Смоленщине к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.04.2025
Анохин: более 2 тысяч мероприятий пройдет на Смоленщине к 80-летию Победы
Смоленская область готова к масштабному празднованию 80-летия Победы, в области состоится свыше 2 тысяч мероприятий, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:47:00+03:00
2025-04-24T22:47:00+03:00
2025-04-24T22:47:00+03:00
смоленская область
василий анохин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Смоленская область готова к масштабному празднованию 80-летия Победы, в области состоится свыше 2 тысяч мероприятий, сообщил губернатор Василий Анохин. Глава региона провел итоговое заседание оргкомитета, на котором обсудили план мероприятий, вопросы организации и безопасности. Так, главным событием станет Парад Победы, который состоится 9 мая на площади Ленина. Его зрители cмогут взять с собой фото "Бессмертного полка", отметил глава региона. В этом году акция пройдет в онлайн-формате. "Чтобы принять участие, нужно до 6 мая загрузить фото Героя своей семьи на сайте "Бессмертного полка России". Там же 9 мая состоится онлайн-шествие", – написал Анохин в своем телеграм-канале. В городах воинской славы — Вязьме и Ельне – пройдут торжественные прохождения войск, состоятся возложения цветов к мемориалам, памятные митинги, концерты, акции. Праздничные салюты запланированы в Смоленске, Вязьме и Ельне. 9 мая жителей и гостей Смоленска ждут танцевальный флешмоб "Вальс Победы", выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества "Город мастеров", живая выставка костюмов военных лет "Непобедимые и легендарные", концерты, показы фильмов и многое другое. 4 мая в области пройдет акция "Парад для одного ветерана". Волонтеры и военнослужащие поздравят участников Великой Отечественной войны, проведут концерты и парады с торжественным маршем во дворах их домов. 6 мая совместно с РЖД состоится торжественное мероприятие "Поезд Памяти". "180 смолян — ветераны и дети войны, их внуки и активная молодежь — отправятся в экскурсионный тур по маршруту "Смоленск–Вязьма" с остановками в Ярцеве и Сафонове. На каждой из станций будут организованы концерты с выступлением местных творческих коллективов, которые могут посетить и жители городов", – рассказал Анохин. Он отметил, что с начала года учреждения организовали свыше 100 тематических выставок, более 100 концертов, для детей и молодежи проведено почти 500 уроков мужества и конференций. Всего в области состоится свыше 2 тысяч мероприятий, посвященных 80-летию Победы. "Конечно, сегодня все внимание нашим дорогим ветеранам, детям войны, узникам концлагерей. Именно их мы благодарим за возможность встречать главный патриотический праздник страны. Важно не просто достойно отметить его, а наполнить глубоким смыслом. Такую задачу поставил наш президент Владимир Владимирович Путин. Сегодня наша обязанность хранить, уважать и передавать историческую память нашим детям и молодежи", – подчеркнул Анохин.
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Анохин: более 2 тысяч мероприятий пройдет на Смоленщине к 80-летию Победы
Анохин: более 2 тысяч мероприятий пройдет в Смоленской области к юбилею Победы
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Смоленская область готова к масштабному празднованию 80-летия Победы, в области состоится свыше 2 тысяч мероприятий, сообщил губернатор Василий Анохин.
Глава региона провел итоговое заседание оргкомитета, на котором обсудили план мероприятий, вопросы организации и безопасности.
Так, главным событием станет Парад Победы, который состоится 9 мая на площади Ленина. Его зрители cмогут взять с собой фото "Бессмертного полка", отметил глава региона. В этом году акция пройдет в онлайн-формате.
"Чтобы принять участие, нужно до 6 мая загрузить фото Героя своей семьи на сайте "Бессмертного полка России". Там же 9 мая состоится онлайн-шествие", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
В городах воинской славы — Вязьме и Ельне – пройдут торжественные прохождения войск, состоятся возложения цветов к мемориалам, памятные митинги, концерты, акции. Праздничные салюты запланированы в Смоленске, Вязьме и Ельне.
9 мая жителей и гостей Смоленска ждут танцевальный флешмоб "Вальс Победы", выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества "Город мастеров", живая выставка костюмов военных лет "Непобедимые и легендарные", концерты, показы фильмов и многое другое.
4 мая в области пройдет акция "Парад для одного ветерана". Волонтеры и военнослужащие поздравят участников Великой Отечественной войны, проведут концерты и парады с торжественным маршем во дворах их домов.
6 мая совместно с РЖД состоится торжественное мероприятие "Поезд Памяти".
"180 смолян — ветераны и дети войны, их внуки и активная молодежь — отправятся в экскурсионный тур по маршруту "Смоленск–Вязьма" с остановками в Ярцеве и Сафонове. На каждой из станций будут организованы концерты с выступлением местных творческих коллективов, которые могут посетить и жители городов", – рассказал Анохин.
Он отметил, что с начала года учреждения организовали свыше 100 тематических выставок, более 100 концертов, для детей и молодежи проведено почти 500 уроков мужества и конференций. Всего в области состоится свыше 2 тысяч мероприятий, посвященных 80-летию Победы.
"Конечно, сегодня все внимание нашим дорогим ветеранам, детям войны, узникам концлагерей. Именно их мы благодарим за возможность встречать главный патриотический праздник страны. Важно не просто достойно отметить его, а наполнить глубоким смыслом. Такую задачу поставил наш президент Владимир Владимирович Путин. Сегодня наша обязанность хранить, уважать и передавать историческую память нашим детям и молодежи", – подчеркнул Анохин.