https://ria.ru/20250424/anokhin-2013294065.html

Анохин: более 2 тысяч мероприятий пройдет на Смоленщине к 80-летию Победы

Анохин: более 2 тысяч мероприятий пройдет на Смоленщине к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.04.2025

Анохин: более 2 тысяч мероприятий пройдет на Смоленщине к 80-летию Победы

Смоленская область готова к масштабному празднованию 80-летия Победы, в области состоится свыше 2 тысяч мероприятий, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T22:47:00+03:00

2025-04-24T22:47:00+03:00

2025-04-24T22:47:00+03:00

смоленская область

василий анохин

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Смоленская область готова к масштабному празднованию 80-летия Победы, в области состоится свыше 2 тысяч мероприятий, сообщил губернатор Василий Анохин. Глава региона провел итоговое заседание оргкомитета, на котором обсудили план мероприятий, вопросы организации и безопасности. Так, главным событием станет Парад Победы, который состоится 9 мая на площади Ленина. Его зрители cмогут взять с собой фото "Бессмертного полка", отметил глава региона. В этом году акция пройдет в онлайн-формате. "Чтобы принять участие, нужно до 6 мая загрузить фото Героя своей семьи на сайте "Бессмертного полка России". Там же 9 мая состоится онлайн-шествие", – написал Анохин в своем телеграм-канале. В городах воинской славы — Вязьме и Ельне – пройдут торжественные прохождения войск, состоятся возложения цветов к мемориалам, памятные митинги, концерты, акции. Праздничные салюты запланированы в Смоленске, Вязьме и Ельне. 9 мая жителей и гостей Смоленска ждут танцевальный флешмоб "Вальс Победы", выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества "Город мастеров", живая выставка костюмов военных лет "Непобедимые и легендарные", концерты, показы фильмов и многое другое. 4 мая в области пройдет акция "Парад для одного ветерана". Волонтеры и военнослужащие поздравят участников Великой Отечественной войны, проведут концерты и парады с торжественным маршем во дворах их домов. 6 мая совместно с РЖД состоится торжественное мероприятие "Поезд Памяти". "180 смолян — ветераны и дети войны, их внуки и активная молодежь — отправятся в экскурсионный тур по маршруту "Смоленск–Вязьма" с остановками в Ярцеве и Сафонове. На каждой из станций будут организованы концерты с выступлением местных творческих коллективов, которые могут посетить и жители городов", – рассказал Анохин. Он отметил, что с начала года учреждения организовали свыше 100 тематических выставок, более 100 концертов, для детей и молодежи проведено почти 500 уроков мужества и конференций. Всего в области состоится свыше 2 тысяч мероприятий, посвященных 80-летию Победы. "Конечно, сегодня все внимание нашим дорогим ветеранам, детям войны, узникам концлагерей. Именно их мы благодарим за возможность встречать главный патриотический праздник страны. Важно не просто достойно отметить его, а наполнить глубоким смыслом. Такую задачу поставил наш президент Владимир Владимирович Путин. Сегодня наша обязанность хранить, уважать и передавать историческую память нашим детям и молодежи", – подчеркнул Анохин.

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смоленская область, василий анохин, россия