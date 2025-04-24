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В Белоруссии хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:42 24.04.2025 (обновлено: 10:53 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/amnistiya-2013127761.html
В Белоруссии хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы
В Белоруссии хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 24.04.2025
В Белоруссии хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы
Правительство Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии к 80-летию Победы, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:42:00+03:00
2025-04-24T10:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Правительство Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба главы государства."По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко правительством внесен в парламент законопроект "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне"... По предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных", - говорится в сообщении.За последние пять лет в республике было объявлено четыре амнистии. Перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями, отмечается в сообщении."Также предлагается ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет включительно, заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека", - уточняется в публикации.
https://ria.ru/20250423/minsk-2013031255.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
В Белоруссии хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

Правительство Минска внесло законопроект об амнистии в связи с годовщиной Победы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Дом правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Правительство Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба главы государства.
"По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко правительством внесен в парламент законопроект "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне"... По предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных", - говорится в сообщении.
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За последние пять лет в республике было объявлено четыре амнистии. Перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями, отмечается в сообщении.
"Также предлагается ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет включительно, заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека", - уточняется в публикации.
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