https://ria.ru/20250424/aktsiya-2012942055.html

Международная акция "Георгиевская ленточка"

Международная акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2025

Международная акция "Георгиевская ленточка"

Георгиевская лента как символ Победы олицетворяет собой память о героических подвигах русских солдат в Великой Отечественной войне, а также о воинской доблести... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T00:56:00+03:00

2025-04-24T00:56:00+03:00

2025-04-24T00:56:00+03:00

справки

россия

георгиевская ленточка (акция)

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Георгиевская лента как символ Победы олицетворяет собой память о героических подвигах русских солдат в Великой Отечественной войне, а также о воинской доблести всех поколений защитников нашей Родины.Георгиевская лента ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному 7 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года императрицей Екатериной II. Цвета ленты – черный и оранжевый (желтый), – означающие "дым и пламень", являются символом военной доблести и славы. В 1806 году в русской армии были введены наградные Георгиевские знамена. С 1917 года лента была запрещена. Возродили ее только в 1941 году в оранжево-черном цвете и под названием "Гвардейская лента".В годы Великой Отечественной войны в продолжение боевых традиций русской армии был учрежден орден Славы трех степеней. Его статус, также как и желто-черная расцветка ленты, напоминал о Георгиевском кресте. Кроме того, 9 мая 1945 года была учреждена медаль "За Победу над Германией" с наградной колодкой от Ордена Славы, выполненной в цветах Георгиевской ленточки. 2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР "О государственных наградах Российской Федерации" было принято решение о восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знака отличия "Георгиевский крест".29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепил статус Георгиевской ленты в качестве одного из символов воинской славы России "в ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества".Акция "Георгиевская ленточка" была организована журналистами Российского информационного агентства "Новости" в 2005 году. Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". Акция родилась стихийно, став продолжением образовательного и исторического проекта "Наша Победа", в рамках которого были собраны и опубликованы уникальные военные документы, сводки Совинформбюро, письма с фронта, дневниковые записи, фотографии, а также истории молодых людей о том, как война коснулась их семей. Цель акции состояла в том, чтобы граждане обозначили свое отношение к празднику великой Победы, уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, чувство гордости и признания колоссальной роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне.Главный слоган акции – "Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь".Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России. Впервые акция "Георгиевская ленточка" была проведена в Москве с 25 апреля по 9 мая 2005 года. В акции было роздано около 800 тысяч ленточек. Ленточки можно было увидеть на лацканах пиджаков, антеннах автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках. Она стала атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами в школах столицы, праздничных гуляний во многих городах РФ. Акцию поддержали ветераны Великой Отечественной войны.Идея создать символ праздника, памяти и уважения к ветеранам оказалась в высокой степени востребована обществом. С тех пор акция проводится ежегодно. Миллионы людей не только в Москве, но и по всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья накануне Дня Победы используют георгиевскую ленточку в качестве символа памяти и воинской славы.С 2014 года акцию проводит преемник информационного агентства "РИА Новости" — медиагруппа "Россия сегодня". По словам главы Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, "ленточка обрела вторую жизнь и стала символом человеческого достоинства в наши новые времена". В настоящее время акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".Кроме того, в акции самостоятельно участвуют министерства, ведомства, госкорпорации, молодежные движения в разных странах. В общей сложности в рамках акции ежегодно раздается около 20 миллионов ленточек.Георгиевскую ленточку рекомендуется носить на груди в районе сердца, на плече или воротнике рубашки при условии, что она не треплется на ветру, а бережно подколота булавкой, либо приметана ниткой. Не следует носить ленту на теле ниже уровня локтя, на аксессуарах и транспорте.В 2025 году акция "Георгиевская ленточка" стартует 24 апреля. Волонтеры будут раздавать главный символ Победы на площадях, в парках, возле станций метро.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, георгиевская ленточка (акция)