https://ria.ru/20250424/afganistan-2013109952.html

В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ

В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ - РИА Новости, 24.04.2025

В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ

Уже 15 афганских провинций ввели запрет на показ в СМИ живых существ, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC). РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:41:00+03:00

2025-04-24T09:41:00+03:00

2025-04-24T12:42:00+03:00

в мире

афганистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465c768b61ce97220865fdd214e1771b.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Уже 15 афганских провинций ввели запрет на показ в СМИ живых существ, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC). "В Бамиане департамент Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока издал официальную директиву, в которой говорится, что с 18 апреля 2025 года <…> съемка и трансляция изображений живых существ будут запрещены в соответствии с пунктом 3 статьи 17 закона о поощрении добродетели и предотвращении порока", — говорится в публикации. В документе, который есть в распоряжении AFJC, местным госструктурам предписывается больше не разрешать журналистам делать фотографии на мероприятиях и собраниях ни при каких обстоятельствах. Частным лицам фотографировать людей также категорически запрещается. "В директиве четко указано, что любые нарушения приведут к судебным искам", — отметил AFJC. В центре добавили, что в провинциях, где уже действует такой запрет, телеканалы перешли на работу фактически в радиоформате — на экране телевизоров демонстрируется заставка с картинками природы или изображением госучреждения, сопровождаемая закадровым голосом диктора.

https://ria.ru/20241114/afganistan-1983659732.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан