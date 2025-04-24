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В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ - РИА Новости, 24.04.2025
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09:41 24.04.2025 (обновлено: 12:42 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/afganistan-2013109952.html
В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ
В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ - РИА Новости, 24.04.2025
В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ
Уже 15 афганских провинций ввели запрет на показ в СМИ живых существ, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC). РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:41:00+03:00
2025-04-24T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Уже 15 афганских провинций ввели запрет на показ в СМИ живых существ, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC). "В Бамиане департамент Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока издал официальную директиву, в которой говорится, что с 18 апреля 2025 года &lt;…&gt; съемка и трансляция изображений живых существ будут запрещены в соответствии с пунктом 3 статьи 17 закона о поощрении добродетели и предотвращении порока", — говорится в публикации. В документе, который есть в распоряжении AFJC, местным госструктурам предписывается больше не разрешать журналистам делать фотографии на мероприятиях и собраниях ни при каких обстоятельствах. Частным лицам фотографировать людей также категорически запрещается. "В директиве четко указано, что любые нарушения приведут к судебным искам", — отметил AFJC. В центре добавили, что в провинциях, где уже действует такой запрет, телеканалы перешли на работу фактически в радиоформате — на экране телевизоров демонстрируется заставка с картинками природы или изображением госучреждения, сопровождаемая закадровым голосом диктора.
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в мире, афганистан
В мире, Афганистан
В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ

AFJC: в афганской провинции Бамиан ввели запрет на показ живых существ

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Кабул. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Уже 15 афганских провинций ввели запрет на показ в СМИ живых существ, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC).
"В Бамиане департамент Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока издал официальную директиву, в которой говорится, что с 18 апреля 2025 года <…> съемка и трансляция изображений живых существ будут запрещены в соответствии с пунктом 3 статьи 17 закона о поощрении добродетели и предотвращении порока", — говорится в публикации.
В документе, который есть в распоряжении AFJC, местным госструктурам предписывается больше не разрешать журналистам делать фотографии на мероприятиях и собраниях ни при каких обстоятельствах. Частным лицам фотографировать людей также категорически запрещается.
"В директиве четко указано, что любые нарушения приведут к судебным искам", — отметил AFJC.
В центре добавили, что в провинциях, где уже действует такой запрет, телеканалы перешли на работу фактически в радиоформате — на экране телевизоров демонстрируется заставка с картинками природы или изображением госучреждения, сопровождаемая закадровым голосом диктора.
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