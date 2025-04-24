https://ria.ru/20250424/abkhaziya-2013100895.html
Посол Абхазии рассказал о роли российских военных в республике
Посол Абхазии рассказал о роли российских военных в республике - РИА Новости, 24.04.2025
Посол Абхазии рассказал о роли российских военных в республике
Присутствие российских военных в Абхазии носит оборонительный характер и сдерживает потенциальную агрессию в свете отказа Грузии от подписания соглашения о... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:59:00+03:00
2025-04-24T08:59:00+03:00
2025-04-24T08:59:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Присутствие российских военных в Абхазии носит оборонительный характер и сдерживает потенциальную агрессию в свете отказа Грузии от подписания соглашения о неприменении силы, рассказал в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициния. "Присутствие российских сил носит оборонительный характер и нацелено на сдерживание потенциальной агрессии. Мы помним, что Грузия до сих пор отказывается подписать юридически обязывающее соглашение о неприменении силы, и потому подобные меры предосторожности оправданы", - сказал дипломат. Он также отметил, что Абхазия прозрачно обсуждает с Россией все аспекты безопасности, и в абхазском обществе понимают, что расширение военной кооперации с РФ - залог мира. "Сегодня на территории Абхазии дислоцирована 7-я российская военная база, которая уже является важнейшим фактором стабильности и безопасности", - подчеркнул посол. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20250424/posol-2013096384.html
https://ria.ru/20250424/abkhaziya-2013092496.html
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абхазия, грузия, россия, алхас квициния, в мире
Абхазия, Грузия, Россия, Алхас Квициния, В мире
Посол Абхазии рассказал о роли российских военных в республике
Посол Абхазии Квициния: ВС РФ в республике сдерживают потенциальную агрессию